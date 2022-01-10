Обстреляно второе за день село в Нагорном Карабахе

10 января 2022, 20:30

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После обстрела села Кармир Шука Мартунинского района на интенсивный огонь со стороны азербайджанских военных пожаловались жители села Нахичеваник Аскеранского района, занимавшиеся сельскохозяйственными работами.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Минобороны Нагорного Карабаха сообщило о том, что азербайджанские военнослужащие открыли огонь в направлении села Кармир Шука (Красный Базар) Мартунинского района, в результате чего загорелся автомобиль мирного жителя, припаркованный возле детского сада. Минобороны Азербайджана назвало это сообщение ложью. Азербайджанские военные также обстреляли пожарных в селе Кармир Шука, заявило позже МВД Нагорного Карабаха. Детский сад, воспитанников которого эвакуировали после обстрела, возобновит работу 11 января, сообщили местные власти.

Сообщение о том, что четверо мирных жителей не могут покинуть гранатовый сад в районе села Нахичеваник, где проводили сельскохозяйственные работы, так как в течение 15 минут азербайджанские военные вели по ним интенсивный огонь из различного огнестрельного оружия, поступило в Аскеранский райотдел полиции в 17.00 по местному времени (16.00 мск).

«Обстрел азербайджанских военных был остановлен при посредничестве российских миротворцев, а мирные граждане эвакуированы. Они не пострадали. В результате обстрела повреждена сельскохозяйственная техника», - сообщил корреспонденту «Кавказского узла» руководитель пресс-службы МВД Нагорного Карабаха Унан Тадевосян.

Он подчеркнул, что это уже третий за сутки случай провокации азербайджанских военных, направленный против мирного населения Нагорного Карабаха. Как рассказал Тадевосян, после первого обстрела села Кармир Шука (Красный Базар), в результате которого сгорел автомобиль местного жителя, также в общине Красный Базар азербайджанские военные обстреливали в течение 10 минут пожарных, которые пытались потушить горящую машину. «Пострадавших среди мирного населения данных общин в результате обстрела нет», - добавил Тадевосян.

Информации о вооруженных инцидентах в районе села Нахичеваник Аскеранского района на сайте Минобороны Азербайджана, по данным на 20.30 мск, нет.

Села Кармир Шука и Тагавард Мартунинского района стали пограничными по результатам обострения карабахского конфликта осенью 2020 года. Рядом с этими селами расположены военные посты Азербайджана, а в селе Кармир Шука находится одна из баз миротворческого контингента России. Аскеранский район граничит на юго-востоке — с Мартунинским районом непризнанной Нагорно-Карабахской республики, на востоке — с Агдамским районом Азербайджана. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".