Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в обстреле пограничного села

10 января 2022, 15:09

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Азербайджанские военнослужащие открыли огонь в направлении села Кармир Шука (Красный Базар) Мартунинского района, в результате чего загорелся автомобиль мирного жителя, припаркованный возле детского сада, заявила пресс-служба Министерства обороны Нагорного Карабаха.

Ведомство подчеркнуло, что неофициальные сообщения азербайджанских СМИ о том, что из этого автомобиля стреляли по позициям армии Азербайджана, являются дезинформацией, передали сегодня "Новости-Армения".

Под обстрел в Кармир Шуке попал детский сад. Воспитанники эвакуированы, никто из них не пострадал, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" работница детского сада Анаит Саргсян. По ее словам, прямой обстрел учреждения начался около 15.00 (14.00 мск). "Нам повезло, что в это время был тихий час, дети находились в своих кроватках, а не на прогулке. Машина местного жителя стояла рядом с зданием. Она возгорелась в результате обстрела. Нам пришлось срочно одеть детей и эвакуировать, а потом их забрали родители. Сейчас мы, все работники садика, сидим в здании, не выходим, так как обстрел продолжается", - рассказала Саргсян в 14.15 часов по московскому времени.

Стреляли с азербайджанских военных постов, установленных вблизи села Кармир Шука и Тагавард, уточнила Анаит Саргсян.

Сообщения об обстреле азербайджанскими военными поселка Красный Базар и сгоревшем автомобиле являются ложью, заявило Минобороны Азербайджана. В ведомстве заверили, что огонь на данном направлении сегодня вообще не открывался. Азербайджанская армия не стреляет по гражданскому населению и объектам, подчеркнули в Минобороны. "В настоящее время на данном направлении обстановка спокойная. Подобные сообщения провокационного характера противоположной стороны не имеют реальной основы", - перевел сообщение ведомства корреспондент "Кавказского узла".

Села Кармир Шука и Тагавард Мартунинского района стали пограничными по результатам обострения карабахского конфликта осенью 2020 года. Рядом с этими селами расположены военные посты Азербайджана, а в селе Кармир Шука находится одна из баз миротворческого контингента России. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".