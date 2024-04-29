Жители станицы Советской провели митинг против мусорного полигона

29 апреля 2024, 03:39

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Более 150 человек приняли участие в митинге против мусорного полигона, который власти планируют обустроить около станицы Советской, сообщили организаторы.

Как информировал "Кавказский узел", 25 апреля жители станицы Советская Новокубанского района провели митинг против мусорного полигона, который планируют обустроить около станицы, несмотря на наличие краснокнижных растений и объектов культурного наследия. В это место планируется свозить мусор сразу из 15 поселений. Если власти одобрят этот проект, то ситуация обернется экологической катастрофой, отметили экологи и активисты.

В станице Советской 28 апреля прошел митинг против мусорной свалки, на который пришли более 150 человек, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" организатор акции, станичник Юрий Голишев.

Участница акции Анна Середкина сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что «митинг прошел без эксцессов».

«Было много полиции. Митинг прошел хорошо и организованно. На нем выступили порядка десяти человек из числа жителей станицы, представители партий КПРФ и Яблоко, а также экологи», - поделилась подробностями с корреспондентом "Кавказского узла" лидер общественной организации «Ворота Кавказа» Альбина Мащенко.

Первый секретарь Армавирского горкома КПРФ Сергей Важничий зачитал резолюцию митинга, в котором призвал собравшихся проголосовать против размещения рядом со станицей Советская мусорного полигона. За резолюцию все присутствовавшие проголосовали единогласно. По словам организатора митинга, «резолюция митинга будет направлена во все органы власти».

Эколог Евгений Витишко признался корреспонденту "Кавказского узла", что полностью поддерживает жителей, которые выступают категорически против свалок в Краснодарском крае рядом с жилыми домами, потому что плохая экология влияет на здоровье людей и состояние природных ресурсов. «Недопустимо размещение подобных объектов возле водоемов, на землях сельхозназначения, рядом с жилищами людей», - отметил Витишко.

Эколог выразил надежду на то, что «краевые власти примут правильное решение и не будут провоцировать народные волнения, а займутся поиском мест для складирования мусора, которые не будут нарушать права граждан на благоприятную среду обитания, а также, наконец, начнется реализация программы по строительству сортировочных и перерабатывающих вторичные отходы предприятий»

2й секретарь КПРФ Армавира Роман Догачев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что на этом активисты не успокоятся, пока не получат четкий ответ, что никакого мусора здесь не будет, поэтому на 14 мая в Армавире планируется митинг, который заявило отделение КПРФ в Армавире. Однако этот митинг еще не согласован с властями.

«У людей, оказавшихся заложниками мусорных планов властей, нет иного пути, кроме как бороться за свои права против размещения отходов в зоне их проживания», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" активист Василий Василенко.

Акция продлилась около полутора часов, участники стояли с плакатами, на которых были написаны лозунги против мусорного полигона.

Напомним, что жители станицы Полтавской в Краснодарском крае с начала 2022 года вели борьбу с чиновниками за закрытие мусорной свалки. 4 декабря 2023 года губернатор заявил, что мусорный полигон близ станицы закрыт. По словам чиновников, свалка в Полтавской будет исключена из территориальной схемы по обращению с твердыми коммунальными отходами, говорится в справке "Кавказского узла" "Борьба жителей Полтавской против свалки".

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