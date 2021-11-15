Спикер парламента Армении отказался созвать депутатов для обсуждения перестрелок на границе

15 ноября 2021, 21:13

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Оппозиция потребовала созвать внеочередное заседание парламента Армении из-за обострения ситуации на границе. Спикер парламента Ален Симонян отказался созывать экстренное заседание, сославшись на формальные причины.

Как писал "Кавказский узел", пограничный конфликт Армении и Азербайджана обострился в ноябре. Сегодня Минобороны Азербайджана обвинило Армению в обстреле позиций военных в селах Кельбаджарского района с территории Гегаркуникской области Армении, в результате повреждена дорожная техника, 14 ноября - в обстреле позиций азербайджанской армии с территории Гегаркуникской области. Армянское Минобороны, в свою очередь, заявило, что днем 14 ноября попытка азербайджанских военных занять позиции на восточном направлении границы двух стран обернулась интенсивной перестрелкой. Перестрелки происходят на фоне установки азербайджанской армией таможенных постов. 11 ноября такой пост появился на дороге Горис - Капан, 15 ноября - на дороге Капан - Чакатен.

Оппозиционные парламентские фракции "Айастан" и "Честь имею" предложили созвать сегодня в 20.00 (19.00 мск) внеочередное заседание с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна, чтобы потребовать от него отчета о ситуации на границе. Оппозиция направила письмо с требованием созвать в срочном порядке внеочередное заседание, однако ей было отказано в этом.

В прямом эфире Yerkir.am спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что в письме есть технические проблемы, в частности, не указан, кто докладчик и не представлен проект. Кроме этого, по его словам, письмо оппозиция представила в 16.50 (15.50 мск), для созыва внеочередного заседания "не хватает времени". Он предложил вовсе дождаться завтрашнего дня, когда в парламенте будет обсуждаться бюджет страны, и задавать вопросы премьеру, который также будет присутствовать на заседании парламента. "Мы не можем принять вашу записку и на основании нее созвать внеочередное заседание", - заявил Симонян после долгих споров насчет корректности письма оппозиции.

Решение отказать оппозиции в созыве внеочередного заседания парламента - политическое, принятое правящим большинством, и оно не имеет никакого отношения к техническим проблемам, заявил депутат от блока "Айастан", представитель АРФ "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

"В сложившейся ситуации мы не считаем целесообразным присутствовать на заседании, где будут обсуждаться побочные вопросы. У нас на повестке дня более важные вопросы, касающиеся ситуации в стране и на границе, а обсуждать бюджет - мы должны иметь страну, чтобы обсуждать ее бюджет", - подчеркнул Сагателян. Он добавил, что оппозиционные фракции намерены сделать заявление.

По его словам, вопрос смены власти не исчез с повестки дня, и для этого оппозиция будет бороться: как в парламенте, так и на улице. Отвечая на вопрос журналистов, планирует ли оппозиция сложить мандаты, тем самым создать политический коллапс для смены власти, Сагателян ответил, что мандат - тот инструмент, при помощи которого оппозиция ведет борьбу.

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. По итогам войны 2020 года Азербайджан получил контроль над двумя третями территории Нагорного Карабаха. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев.

В мае между Арменией и Азербайджаном разгорелся пограничный конфликт. Ереван заявил тогда о закреплении войск Азербайджана на территории Гегаркуникской и Сюникской областей. Азербайджан утверждает, что вышел на рубежи, где проходила граница с Арменией в советское время. Последний значительный инцидент на границе произошел 9 ноября. Минобороны Азербайджана утверждает, что был окружен армянский отряд из более, чем 60 солдат, Минобороны Армении это отрицает.

Подробнее о пограничном конфликте можно прочитать в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

Подробности обострения карабахского конфликта осенью 2020 года собраны в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".