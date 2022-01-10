Карабахские пожарные попали под обстрел на границе с Азербайджаном

10 января 2022, 18:36

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Азербайджанские военные обстреляли пожарных в селе Кармир Шука, заявило МВД Нагорного Карабаха. Детский сад, воспитанников которого эвакуировали после обстрела, возобновить работу 11 января, сообщили местные власти.

Как писал "Кавказский узел", министерство обороны Нагорного Карабаха заявило, что сегодня азербайджанские военнослужащие открыли огонь в направлении села Кармир Шука (Красный Базар) Мартунинского района, в результате чего загорелся автомобиль мирного жителя, припаркованный возле детского сада. Воспитанников детсада эвакуировали, никто из не пострадал, сообщила работница учреждения.

Когда карабахские пожарные тушили машину, азербайджанские военные обстреляли и их, сообщила полиция Нагорного Карабаха. "Интенсивная перестрелка длилась около десяти минут. Никто из пожарных не пострадал", - сказал пресс-секретарь МВД Нагорного Карабаха Унан Тадевосян. Он добавил, что машину все же удалось потушить, после этого в автомобиле были обнаружены пули.

Ведомство уточнило, что огонь в районе детского сада был открыт около 14.30 (13.30 мск). "Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь из различных видов огнестрельного оружия в направлении общин Кармир Шука - Тагавард Мартунинского района. В результате очередной провокации, направленной против мирного населения, в районе детского сада общины Красный Базар, сгорел автомобиль УАЗ. Пострадавших среди мирного населения данных общин в результате обстрела, нет", - перевел корреспондент "Кавказского узла" публикацию на странице полиции Нагорного Карабаха в Facebook.

В администрации села Кармир Шука корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что на месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов. "В настоящее время ситуация в этих общинах относительно стабильная, паники среди населения нет, детский садик продолжит работу завтра", - сказал представитель местных властей.

На сайте Минобороны Азербайджана, по состяонию на 18.36 мск 10 января, отсутствуют комментарии по поводу обвинений в обстреле пожарных. Ранее ведомство заявило, что обстрелов Кармир Шуки с азербайджанской стороны не было.

Села Кармир Шука и Тагавард Мартунинского района стали приграничными по результатам обострения карабахского конфликта осенью 2020 года. Рядом с этими селами расположены военные посты Азербайджана, а в селе Кармир Шука находится одна из баз миротворческого контингента России. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

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