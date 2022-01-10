Омбудсмен заявил о применении насилия к армянам в азербайджанском плену

10 января 2022, 03:07

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Граждане Армении, которые находятся в плену в Азербайджане, подвергаются насилию за религиозные убеждения, заявил защитник прав человека Арман Татоян. Власти Армении ничего не делают, чтобы привлечь Азербайджан к ответственности за жестокое обращение с пленными, считают опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2021 года армянский правозащитник Артак Зейналян сообщил "Кавказскому узлу", что Азербайджан признает наличие лишь 45 армянских пленных, тогда как Армения представила в ЕСПЧ информацию о 280 пленных.

Омбудсмен Армении Арман Татоян 9 января написал на своей официальной странице в Facebook, что армянские военнопленные подвергаются в Азербайджане физическому давлению, одной из причин которого являются их религиозные взгляды. По его информации, доходило даже до того, что у армянских военных требовали отречься от христианской веры, а после отказа "избивали и высмеивали".

"У кого были кресты, их либо отбирали, либо уничтожали. А когда пленные требовали кресты обратно, их зверски избивали и высмеивали. Высмеивали религию", - написал Татоян.

Омбудсмен добавил, что офисом защитника прав человека получены все существенные доказательства того, что описанные инциденты были в действительности, однако он отметил, что не планирует их публиковать, чтобы не ставить конкретных людей под удар. Доказательства пыток по религиозному принципу, отметил он, вошли в последний внеочередной доклад защитника прав человека. "Наша, а также международная общественность должны знать, как на самом деле обстоят дела, и какие нарушения прав человека происходят в азербайджанском плену", - заключил Арман Татоян.

Первый омбудсмен Армении, руководитель общественной организации "Против правового произвола", правозащитница Лариса Алавердян сказала корреспонденту "Кавказского узла", что, такие пытки "были и во время первой карабахской войны, другое дело, что тогда виды пыток не афишировались".

"Тогда мы считали, что это негативно скажется на тех, чьи родственники в списках без вести пропавших или пленных. Это сильная травма", - отметила Алавердян.

Ранее, по ее словам, армянская сторона тесно работала как с международными организациями, так и с НПО и госструктурами Азербайджана, сейчас таких связей практически нет. Ранее, по словам Алавердян, представители международных организаций, в том числе врачи, встречались с жертвами пыток, и все эти подробности были включены в доклады.

"Если раньше источником информации о пытках армянских пленных в Азербайджане являлись сами пленные, то сейчас все это можно получить, в том числе из открытых источников, поэтому омбудсмен уже обязан говорить об этом публично <...> У армянской стороны нет иного выбора, как публично заявить о деяниях Азербайджана и продемонстрировать всему миру, что ненаказанное преступление порождает новое", - отметила правозащитница.

Лариса Алавердян добавила, что "Арцах (Нагорный Карабах) во спасение должен быть включен в повестку дня всех международных организаций", но отметила при этом, что сегодня Армения в этом направлении, к сожалению, не прикладывает никаких усилий.

Руководитель Хельсинкской ассоциации Армении, правозащитница Нина Карапетянц считает, что армянские власти бездействуют в деле привлечения Азербайджана к ответственности в международных структурах в логике провозглашенной правительством так называемой "эпохи мира".

"Но учитывая ту политику, которую ведет Азербайджан в отношении армян, сегодня говорить о мире не то что неадекватно, но даже опасно. Мы сами можем усыпить свою бдительность и в очередной раз получить погромы", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Азербайджан, по ее словам, полностью игнорирует все международные организации и конвенции. Она считает, что армянские власти обязаны обратиться в международные структуры, НПО также должны включать в свои доклады все подробности преступных деяний. "Все время молчать о фактах тоже не получается, и поднимать тему нужно для предотвращения последующих случаев", - отметила Нина Карапетянц.

Власти Азербайджана пока не отреагировали на заявление Армении.

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".