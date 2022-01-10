Участники акции протеста в Ереване потребовали выхода Армении из ОДКБ

10 января 2022, 16:52

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Европейская партия Армении провела митинг с требованием о выводе из Казахстана армянского миротворческого контингента и прекращения членства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности. Участие в подавлении восстания бьет по международному имиджу Армении, заявил глава Европейской партии.

Как писал "Кавказский узел", премьер-министр Армении Никол Пашинян, который является председателем Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), удовлетворил просьбу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о введении в страну Коллективных миротворческих сил. В состав 2,5-тысячного контингента вошли и 100 армянских военных, командование отчиталось об их переброске в Казахстан 8 января.

Ввод войск в Казахстан создаст угрозу безопасности для проживающих в этой стране армян и нанесет урон международному имиджу Армении, отметили в заявлении представители 20 правозащитных и общественных организаций. Опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики считают, что ввод войск ОДКБ в Казахстан усугубит политический кризис в этой стране, усилит антироссийские настроения и стремление общества к выходу из структур СНГ, а Армению сподвигнет к выходу из ОДКБ.

Европейская партия Армении провела сегодня протестную акцию перед зданием правительства Армении с требованием к властям выйти из состава ОДКБ. Партия также требует вывести миротворческие войска из Казахстана. Члены партии держали в руках плакаты с надписями "Выйти из Казахстана и ОДКБ".

Глава Европейской партии Тигран Хзмалян назвал членство Армении в ОДКБ политически абсурдным "хотя бы потому, что ОДКБ показала свое истинное лицо перед Арменией много раз". "Более убедительно она продемонстрировала себя в ходе арцахской войны (то есть войны в Нагорном Карабахе. - Прим. "Кавказского узла") 2020 года, когда государства-члены этой организации либо прямо оказывали Азербайджану военную, политическую, дипломатическую и моральную поддержку, а многие из них и вовсе поздравляли Азербайджан с итогами этой кровавой бойни", - сказал Хзмалян корреспонденту "Кавказского узла".

Уже после обострения карабахского конфликта, в мае 2021 года, между Арменией и Азербайджаном разгорелся пограничный конфликт. Ереван заявил о закреплении войск противника на своей территории и обратился в ОДКБ, однако никаких действий со стороны организации не последовало. Генсек ОДКБ Станислав Зась обосновал это тем, что в данном случае речь идет лишь о приграничном конфликте. Подробнее об этом конфликте рассказывается в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении", а об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года - в справке "Карабах: эскалация конфликта или новая война?"

Участие Армении в ОДКБ стало не только бессмысленным, но и унизительным, полагает Тигран Хзмалян. "Тем более, ее председательство - это верх всего абсурда. А использование Армении со стороны России, как формального инициатора отправки войск в Казахстан нанесло сильный урон по политической репутации нашего государства и по личной репутации премьера Пашиняна в глазах мирового сообщества, демократического общества России и Армении, казахстанского народа", - заключил политик.

По его мнению, ОДКБ не имела право вмешиваться во внутренние дела Казахстана, потому что это военная организация, а происходящее в Казахстане - внутреннее дело этой страны, попытка народного восстания. Власти Казахстана говорят о террористах и иностранных вооруженных группировках, но доказательств этому нет, заявил Хзмалян. "Чисто полицейская операция, которая могла бы произойти силами самого Казахстана, не может быть заменена на военную операцию. У армий нет ни ресурсов, ни возможностей и навыков наведения конституционного порядка. Для такой операции выдаются щиты и дубинки, а не автоматы или бронемашины․ Это карательная операция, и участие Армении в ней для нас неприемлемо", - отметил глава Европейской партии.

Он также выразил беспокойство по поводу армянской диаспоры в Казахстане. "Спецслужбы Азербайджана в социальных сетях активно используют факт введения армянских войск, разжигая антиармянские настроения в Казахстане и других мусульманских республиках Средней Азии", - сообщил Хзмалян.

Политик добавил, что его партия также выступала против отправки армянских миротворцев в Сирию в 2018 году. "Таким образом Армения попала в одну упряжку с <...> оккупантами, Армения стала их заложником", - сказал он.

Партия распространила свое заявление среди сотрудников посольств, в оппозиционной российской прессе, а также в казахстанском сегменте соцсетей. "Очень важно, чтобы демократические общества и в Казахстане, и в России знали, что позиция правительства Армении не совпадает с позицией определенной части общества", - указал Хзмалян.

В армянском обществе однозначно есть недовольство в связи с отправкой военнослужащих в Казахстан, и это связано не только с тем, что ОДКБ не помогла Армении в трудную минуту, но и с планами восстановления СССР, считает редактор русской версии Lragir.am, политический обозреватель Наира Айрумян. По ее мнению, участие Армении в первой реальной операции ОДКБ рассматривается как геополитический выбор, сделанный страной в пользу России с ее претензиями на роль "собирательницы" бывших союзных республик.

"Это не воспринимается однозначно, потому что на чаши весов поставлен суверенитет, с одной стороны, и "пророссийскость" - с другой. Для того, чтобы подсластить пилюлю утраты суверенитета, пророссийские СМИ и политологи в Армении делают вид, что происходит выбор между "российским" и "тюркским миром", но все понимают абсурдность таких уловок", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Айрумян.

Выход из ОДКБ и других пророссийских блоков, по словам Айрумян, может стать единственным способом сохранить суверенитет, так как эти блоки стремительно превращаются в инструмент "глубокой интеграции" с Россией.