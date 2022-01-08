08 января 2022, 15:03

Армянские миротворцы прибыли в Казахстан

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Завершена переброска в Казахстан армянских военных из состава миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности, сообщили в Минобороны России.

Как писал "Кавказский узел", премьер-министр Армении Никол Пашинян, который является председателем Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), удовлетворил просьбу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о введении в страну Коллективных миротворческих сил. Миротворческие силы ОДКБ в Казахстане будут насчитывать около 2,5 тысячи человек из России, Белоруссии, Киргизии, Армении и Таджикистана, заявил 6 января генсек организации Станислав Зась. У здания парламента в Грузии 7 января прошла акция в поддержку казахского народа, участники которой заявили, что ввод войск ОДКБ в Казахстан из-за протестов недопустим.

Самолеты военно-транспортной авиации России завершили переброску армянских военных из состава миротворческих сил ОДКБ в Казахстан, сообщает со ссылкой на Минобороны России РИА "Новости".

В ведомстве уточнили, что военнослужащие были доставлены с аэродрома Звартноц в Армении на аэродром Алм-Аты в Казахстане военно-транспортными самолетами Ил-76 ВКС России.

Жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области 2 января массово вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Позже протесты охватили весь Казахстан. До 19 января в стране введено чрезвычайное положение. По последним данным, число задержанных в результате протестов превысило 4,4 тыс. человек. Во время беспорядков погибли 18 военнослужащих и полицейских. Среди мирных жителей от огнестрельного ранения погиб сотрудник телеканала "Алматы", написал "Интерфакс" в 13.44 мск 8 января.

Примечание:

"Отменены авиарейсы из Сочи в Казахстан", "Грузия и Казахстан восстанавливают прерванное авиасообщение", "Бакинские аналитики оценили последствия ввода войск ОДКБ в Казахстан".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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