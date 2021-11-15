Блок-пост на Армяно-азербайджанской границе. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"

15 ноября 2021, 06:18

Армения объявила о стабилизации обстановки на границе с Азербайджаном

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ситуация на восточном направлении армяно-азербайджанской границы, где 14 ноября произошла перестрелка, стабилизировалась, стороны ведут переговоры, сообщило Минобороны Армении.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 ноября Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в обстрелах на границе. По данным армянской стороны военные Азербайджана попытались занять позиции на границе двух стран. Азербайджанская сторона заявила, что солдаты Армении обстреляли войсковые позиции в трех селах Кельбаджарского района (армянское название Кельбаджара – Карвачар, – Прим. "Кавказского узла").

Обстановка на армяно-азербайджанской границе стабилизировалась, между сторонами идут переговоры, сообщило вечером 14 ноября Минобороны Армении. "По данным на 19.00 [18.00 мск] ситуация на восточном направлении армяно-азербайджанской границы, где военные Азербайджана пытались продвинуться вперед, относительно стабилизировалась, выстрелов нет", – говорится в сообщении министерства, опубликованном в Facebook.

На 06.15 мск 15 ноября на сайтах Минобороны России и Минобороны Азербайджана нет информации о текущей обстановке на участке границы с Арменией, где 14 ноября между военными стран произошла перестрелка.

Напомним, что в ночь на 15 ноября азербайджанские военные установили таможенный пост на дороге Капан-Чакатен. Действия азербайджанских военных привели к нарушению прав местных жителей, заявил омбудсмен Армении. По словам главы общины Чакатен, из-за установки КПП жители шести сел Сюникской области должны либо пересекать границу, либо совершать объезд по 150-километровой дороге. У сельчан могут возникнуть проблемы с приобретением продуктов, отметил он.

Также 11 ноября Азербайджан уведомил Армению, что установит аналогичный таможенный пункт на участке трассы Горис – Капан. Армянская сторона заявила, что установит там свой КПП. Подготовлена альтернативная дорога Капан – Татев для проезда всех видов транспорта, заявил тогда министр территориального управления и инфраструктуры Армении.

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. По итогам войны 2020 года Азербайджан получил контроль над двумя третями территории Нагорного Карабаха. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев.

"Кавказский узел" также писал, что отношения Армении и Азербайджана ухудшились в мае из-за приграничного конфликта. Ереван тогда заявил, что солдаты Азербайджана закрепились на территории Гегаркуникской и Сюникской областей. Азербайджанская сторона объяснила, что военные вышли на рубежи, где проходила граница с Арменией в советское время. Последний значительный инцидент на границе произошел 9 ноября. Минобороны Азербайджана утверждает, что был окружен армянский отряд из более, чем 60 солдат, Минобороны Армении это отрицает. Подробнее о пограничном конфликте можно прочитать в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

Подробности обострения карабахского конфликта осенью 2020 года собраны в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Родные убитых в карабахской войне поделились воспоминаниями в годовщину начала боев", "Армянский военный освобожден из плена в Азербайджане", "Выставка про осеннюю войну 2020 года привлекла внимание ереванцев".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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