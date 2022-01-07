Бакинские аналитики оценили последствия ввода войск ОДКБ в Казахстан

07 января 2022, 14:05

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Ввод войск Организации Договора о коллективной безопасности в Казахстан усугубит политический кризис в этой стране, усилит антироссийские настроения и стремление общества к выходу из структур СНГ, уверены аналитики в Баку.

Как писал "Кавказский узел", премьер-министр Армении Никол Пашинян, который является председателем Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), удовлетворил просьбу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о введении в страну Коллективных миротворческих сил. Миротворческие силы ОДКБ в Казахстане будут насчитывать около 2,5 тысячи человек из России, Белоруссии, Киргизии, Армении и Таджикистана, заявил 6 января генсек организации Станислав Зась. Азербайджанская авиакомпания AZAL 5 января отменила рейсы в Алма-Ату, сославшись на усилившиеся в Казахстане антиправительственные протесты. На фоне ситуации в Казахстане политики поспорили о вероятности такого сценария в Азербайджане.

Жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области 2 января массово вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Позже протесты охватили весь Казахстан. Власти объявили о снижении цены на сжиженный газ в Мангистауской области, но ситуация не стабилизировалась. По данным на 6 января, погибли 18 силовиков, пострадали 748. На две недели на территории страны ввели режим ЧП, правительство было отправлено в отставку, сообщил 6 января ТАСС.

Ввод войск ОДКБ в Казахстан только усугубит кризис в этой стране, считает политолог Хагани Джафарли.

"Всем ясно, что у ОДКБ нет армии и вооруженных сил. Военная сила ОДКБ состоит в основном из российских солдат. По информации из СМИ, к отбытию в Казахстан готовятся все новые российские военные подразделения. Поступают сообщения, что спецназ ФСБ России и Главного разведывательного управления уже находятся в Казахстане", - сказал Джафарли.

Политолог считает, что "Россия сохраняет свое присутствие на постсоветском пространстве за счет авторитарных лидеров". "Поэтому свержение авторитарного режима в Казахстане после Украины было бы катастрофой для России. Ввод российский войск может иметь временный эффект для казахстанского режима. Россия не в силах помешать постсоветским республикам бороться за свободу", - полагает эксперт.

Анар Мамедли, выпускник Школы государственного управления Максвелла при Сиракузском университете в США, считает, что правительство Токаева предпочло контактам с активистами протестных групп и правозащитными организациями применение силы для разгона протестующих.

"Выход из этого кризиса не в том, чтобы вводить войска из-за границы и ввергнуть страну в уже пережитое в Алмате в 1986 году (беспорядки, вызванные назначением первым секретарем ЦК КП Казахстана этнического русского, присланного из Москвы - прим. "Кавказского узла"), или в Баку 1990 году (карательная операция Советской армии) или Вильнюсе - в 1991 году (карательная операция Советской армии). В этой ситуации успехи Кремля и нынешнего режима Токаева не могут быть долгосрочными", - считает Мамедли.

По его словам, приглашение миротворцев только усилило протесты, поскольку разгневало население. "Приглашение российских войск, именно российских, потому что присутствие военных других стран ОДКБ носит ограниченный и скорее символический характер, - показатель того, что режим Токаева-Назарбаева не доверяет своей армии и полиции", - заявил Мамедли.

Он уверен, что установление контроля в Алма-Ате не прекратит политический кризис. "Выход из этого кризиса не в том, чтобы вводить войска из-за границы и поддерживать стабильность на штыках. В нынешней ситуации успехи Кремля и нынешнего режима Токаева не могут быть долгосрочными. Во-первых, инцидент придал ОДКБ имидж репрессивной региональной организации, подобно Варшавскому договору во время холодной войны. Вероятно, в случае введения санкций за эти события Кыргызстан и Армения, которые зависят от финансовой и политической поддержки Запада, покинут организацию в ближайшие годы", - отметил Мамедли.

Эксперт считает, что Токаев после приглашения внешних сил недолго продержится у власти из-за своего поведения. "Его скорее всего ожидает участь Абдулрахмана Везирова, которого Москва забрала к себе после его полного политического провала в Азербайджане. Будущее Токаева оказалось под вопросом из-за того, что население разгневано вмешательством России", - отметил он.

На его взгляд, занимающие пока созерцательную позицию США, Великобритания и ЕС должны срочно выразить отношение к тотальному подавлению прав человека в Казахстане, а также вмешательству ОДКБ в события в этой стране в нарушение устава ООН.

"Должен быть применен такой подход, что и режим Казахстана, и государства, которые ввели войска в эту страну, подверглись военным, политическим и финансовым санкциям", - считает Мамедли.

Лидер Партии Народного Фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли также считает, что Россия совершила очередную ошибку, направив войска в Казахстан.

"Ввод войск в Казахстан является успехом только на первый взгляд. По сути, это пиррова победа, и в конечном итоге последствия для России будут тяжелыми. Хотя размещение российских войск в Казахстане рассматривается авторитарными режимами на всей территории СНГ как "тактический успех", в стратегическом плане это ошибочное решение. Оно только будет усиливать антироссийские настроения в Казахстане и других постсоветских странах. При таком поведении Россия неизбежно потеряет и Казахстан, и СНГ в целом, и это только вопрос времени", - уверен Керимли.

Директор агентства Туран Мехман Алиев считает неправомерным ввод войск ОДКБ в Казахстан.

"Формулировка "агрессия", то есть внешнее нападение, применена властями Казахстана, чтобы обосновать ввод войск ОДКБ со ссылкой на статью 4 Договора о коллективной безопасности. Она гласит, что "если одно из государств-участников подвергнется агрессии (вооруженному нападению, угрожающему безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету), то это будет рассматриваться государствами-участниками как агрессия на все государства-участники настоящего Договора". В таком случае, другие государства-участники окажут поддержку находящимися в их распоряжении средствами в порядке осуществления права на коллективную оборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Однако нет никаких фактов агрессии со стороны сопредельных или иных государств против Казахстана. То есть, статья 4 не может быть использована", - сказал Алиев корреспонденту "Кавказского узла".

На его взгляд, проведение реформ, что "декларируют власти Казахстана под дулами автоматов миротворцев", - не способ установления доверия между властью и обществом. "Казахский народ будет воспринимать ввод войск как акт агрессии со стороны ОДКБ - так же, как это восприняли в Азербайджане, когда 20 января 1990 года в Баку были введены советские войска для установления "конституционного порядка". Это стало точкой невозврата Азербайджана в советское прошлое. Так что ввод войск ОДКБ только усилит политический кризис и в перспективе может привести к усилению настроений в Казахстане за выход страны из СНГ, ЕАЕС и ОДКБ", - полагает эксперт.