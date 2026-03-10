Азербайджан отправил Ирану 30 тонн гуманитарной помощи

Из Баку в Иран сегодня отправлены грузовики с продуктами, лекарствами, водой и предметами первой необходимости.

Как писал "Кавказский узел", 8 марта президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре заверил Ильхама Алиева, что Иран не имеет отношения к атаке БПЛА на Нахичевань. Президент Азербайджана озвучил намерение оказать гуманитарную помощь Ирану.

5 марта в результате атаки дронов по Нахичеванской автономной республике пострадали четыре человека. Ильхам Алиев назвал атаку "преднамеренным терактом Ирана". Замминистра иностранных дел Ирана заявил, что исламская республика не наносила ударов по Азербайджану. Баку на первом этапе ограничится дипломатическими и политическими мерами, избегая прямой военной эскалации, предположили азербайджанские аналитики.

Сегодня утром из Баку в Иран была отправлена партия гуманитарной помощи, выделенная правительством Азербайджана, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель кабмина.

«Это решение было принято по итогам телефонного разговора, состоявшегося 8 марта между президентами двух стран, в целях обеспечения текущих потребностей дружественного и соседнего иранского народа», - сказал он.

Гуманитарный груз включает 10 тонн муки, шесть тонн риса, 2,4 тонны сахара, более четырех тонн воды, около 600 кг чая, а также около двух тонн лекарств и медицинских принадлежностей, а также другие предметы первой необходимости - всего около 30 тонн, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» представитель Агентства госрезервов Азербайджана.

По его словам, гуманитарный груз отправлен автомобильным транспортом и к полудню пересечет иранскую границу.

Напомним, 9 марта власти Азербайджана отменили ограничения на перевозку грузов через границу с Ираном, введенные в день атаки БПЛА на Нахичевань. Кроме того, авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" объявила о возобновлении регулярных полетов между Баку и Нахичеванью, приостановленных 5 марта. "Восстановление полетов означает, что безопасность авиасообщения гарантируется. Видимо, иранская сторона предоставила такие заверения", - пояснил "Кавказскому узлу" бакинский политолог.

28 февраля Израиль и США начали наносить удары по Ирану. Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции. В ответ Иран начал обстрелы Израиля, американских военных объектов, а также гражданских целей на Ближнем Востоке, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ".

Баку заявил об отказе предоставлять свою территорию для нанесения ударов по Ирану, а Ильхам Алиев выразил готовность способствовать снижению напряжённости. Аналитики сочли прагматичной позицию Азербайджана.

Материалы о влиянии боевых действий в Иране на Кавказ "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Иран: война рядом".