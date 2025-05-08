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22:58, 8 мая 2025

Суд в Баку арестовал активиста Ахмеда Мамедли

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активист и основатель издания Yoldash Media Ахмед Мамедли отправлен в СИЗО на четыре месяца по обвинению в хулиганстве и ножевом ранении человека. Близкие называют обвинение сфабрикованным. 

Как писал "Кавказский узел", вечером 6 мая азербайджанский активист Ахмед Мамедли был задержан и, как заявляют его близкие, избит. Ранее, в конце марта, азербайджанские пограничники не позволили Мамедли уехать из страны, задержав его в бакинском аэропорту. Силовики сослались на запрет от Генеральной прокуратуры, активист заявил о необоснованности этого запрета.

20 сентября 2022 года суд арестовал на 30 суток лидера молодежного движения "Демократия-1918" Ахмеда Мамедли, признав его виновным в неподчинении полиции. Соратники связали арест Мамедли с его пацифистскими выступлениями и критикой в адрес властей Азербайджана. В ноябре 2022 года Мамедли узнал о своем уголовном деле о представлении в госслужбу по мобилизации и призыву на воинскую службу поддельного документа о поступлении в магистратуру турецкого вуза с целью уклонения от службы в армии. В январе 2024 года Мамедли было сообщено о возобновлении следствия по этому делу. Мамедли отвергает обвинения в фальсификации документа.

Бинагадинский районный суд Баку сегодня удовлетворил ходатайство следствия, отправив активиста Ахмеда Мамедли под стражу на четыре месяца, сообщил Meydan TV. 

Обвинение Мамедли предъявлено по двум статьям УК Азербайджана: об умышленном причинении вреда здоровью (статья 126.2.4) и хулиганстве с применением оружия (221.3). По этим статьям активисту грозит до 11 лет заключения.

Согласно версии следствия, вечером 6 мая в поселке Баладжары Ахмед Мамедли поспорил из-за места в такси с неким Вугаром Дуньямалиевым и ранил его ножом в живот. По словам близких активиста, Мамедли в тот вечер возвращался домой на такси и в машину за ним сел мужчина, который начал избивать активиста в автомобиле. Затем машина остановилась, активиста пересадили в другую машину и увезли в другое место, где избили. Родственники также утверждают, что нападавшие пытали Мамедли током, чтобы узнать пароль от его телефона. 

Жена активиста Тюркан Мамедли отмечает, что Ахмед Мамедли никогда не носил с собой нож и не был конфликтным человеком. “Наоборот, он из тех людей, которые успокаивают людей в напряженных ситуациях. Он никогда не ввязывается в драки”, - цитирует ее слова издание. 

Супруга уверена, что Мамедли преследуют за его журналистскую и общественную деятельность. Ахмед Мамедли - основатель издания Yoldash Media, оно позиционируется как “альтернативная медиаплатформа, которая стремится предоставлять своим зрителям беспристрастную и полную информацию”. Издание освещает судебные процессы над азербайджанскими активистами и журналистами.

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Автор: "Кавказский узел"

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