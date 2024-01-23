Следователи возобновили дело против Ахмеда Мамедли

23 января 2024, 19:49

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Расследование уголовного дела по обвинению в подделке документа против политического активиста Ахмеда Мамедли возобновлено в Азербайджане. Он назвал преследование надуманным и связал его с политической деятельностью.

Как писал "Кавказский узел", 20 сентября 2022 года суд арестовал на 30 суток лидера молодежного движения "Демократия-1918" Ахмеда Мамедли, признав его виновным в неподчинении полиции. Соратники связали арест Мамедли с его пацифистскими выступлениями и критикой в адрес властей Азербайджана.

Как рассказал Мамедли корреспонденту "Кавказского узла", уголовное дело против него "о подделке документа" было открыто еще в ноябре 2022 года. "Это последовало после моего административного ареста за антивоенные посты в социальных сетях. В сентябре 2022 года меня арестовали на 30 суток после того, как я написал критические посты о военных действиях на границе Азербайджана и Армении. Во время ареста мне предложили прекратить пацифистскую и политическую деятельность, пригрозив проблемами. Я отказался. Уже во время ареста из государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу в Джалилабадскую районную прокуратуру была направлена жалоба о подделке мной документа из турецкого университета о поступлении в магистратуру для получения отсрочки", - сообщил Мамедли.

В ночь на 13 сентября 2022 года произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении.Власти сообщали тогда, что сармянской стороны погибли 135 человек, в том числе мирный житель, с азербайджанской - 79 бойцов Минобороны и Госпогранслужбы Азербайджана. Вечером 14 сентября Армения сообщила о перемирии с Азербайджаном, которое начало действовать с 19.00 мск того же дня. 20 сентября Азербайджан передал Армении тела 95 погибших военных.

Об уголовном деле Мамедли узнал 16 ноября 2022 года, когда его вызвали в Джалилабадскую районную прокуратуру и сообщили о начале уголовного расследования."Меня пытаются обвинить в том, что я "подделал документ" и "использовал поддельный документ" из турецкого университета. Я представил в службу мобилизации документ из Университета Сыткы Кочман Муглы о предварительном приеме в магистратуру. Всем азербайджанским студентам турецкие вузы выдают такой документ. Окончательный документ выдается уже по прибытию в университет в Турцию,после прохождения регистрации иоплаты обучения. Но мне не позволили выехать в Турцию – сначала арестовали, а потом служба мобилизации ввела «стоп» на мой выезд из страны", - сказал Мамедли.

По его словам, в течение более чем года никаких следственных действий не было, его не вызывали в прокуратуру."Согласно законодательству, дело должны были закрыть. Но в прошлом месяце из Джалилабадской прокуратуры мне напомнили о деле, однако сказали что теперь меня будут вызывать в Баку. Это совпало по времени как раз с новой репрессивной волной, развернутой в стране против критиков правительства, арестов журналистов", - отметил Мамедли.

Мамедлибыл вызван в Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральной прокуратуре. "Мне сказали, что расследование возобновляется и теперь будет идти в этом управлении. Официально я был допрошен в качестве свидетеля. Но неофициально мне заявили, что я подозреваемый. У меня взяли образцы моих подписей, сообщили, что будут назначены экспертизы. Из-за этого ложного обвинения и такя уже потерял два года на получение образования в магистратуре и теперь непонятно, сколько еще будет продолжаться расследование», - сказал Мамедли.

Он считает, что его преследуют из-за продолжения политической деятельности, критики в социальных сетях преследований журналистов, активистов."Несмотря на то, что Движение Демократия-1918нами было распущено, я продолжаю политическую деятельность, выступаю в социальных сетях, акцентирую внимание на необоснованности преследований активистов и журналистов. Я также публикуюсь о проблемах демократии в Азербайджане в зарубежных СМИ.

Дело было открыто без основательных подозрений, заявил адвокат Эльчин Садыгов, который защищает права активиста . "Ахмеда Мамедли без серьезных оснований, почти полтора года не выпускают из страны.Причем ограничение было введено не прокуратурой, а службой по мобилизации и призыву на основе субъективных предположений", - сказал Садыгов корреспонденту "Кавказского узла".

Представители главного управления по коррупции при генеральном прокуроре оказалисьне доступны для комментариев.

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