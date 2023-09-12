Азербайджанское движение "Демократия 1918" заявило о прекращении деятельности

12 сентября 2023, 00:53

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Активисты движения "Демократия 1918" решили прекратить деятельность организации ввиду отсутствия в Азербайджане условий для свободной политической деятельности. Профсоюзные структуры и студенческая организация, действовавшие при движении, продолжат свою работу.

Движение "Демократия-1918" (D18) было создано группой активистов в 2014 году с целью продвижения демократических идей в Азербайджане и обеспечения прав человека. Активисты движения заявляли о выселении из арендованного офиса летом 2016 года. Также они на время лишились офиса в марте 2022 года, когда силовики заставили их покинуть помещение.

Движение "Демократия 1918" объявило о прекращении своей деятельности. Решение было принято по итогам голосования на внеочередном съезде организации 10 сентября, говорится в сообщении на странице движения в соцсети.

"Антидемократическая система в стране и порожденная ею аполитичная среда делают невозможными любые формы политической деятельности. С другой стороны, ограниченность ресурсов не позволяет адекватно реагировать на общественные проблемы и способствовать позитивным изменениям. Мы верим, что когда созреют объективные и субъективные причины, вновь возникнут организации, функционирование которых станет залогом политических перемен", - отмечается в заявлении движения.

По словам теперь уже бывшего председателя движения Ахмеда Мамедли, в политических реалиях Азербайджана дальнейшая деятельность организации стала невозможной.

"Мы пытались внедрять политические инновации в стране, где среда для свободной политической деятельности уничтожена. В условиях апатии в обществе предлагать и осуществлять повестку для политических перемен очень сложно. Если индивиды не хотят менять систему, в которой они находятся, коллективная организация теряет свое значение", - сказал Мамедли корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что продолжит заниматься общественной деятельностью индивидуально, представляя только себя лично. "После этого я не буду принимать участие ни в одной политической организации, буду действовать как независимый активист", - сказал Мамедли.

Несмотря на прекращение деятельности движения, функционировавшие при нем альтернативная Конфедерация профсоюзов (существует также официальная Конфедерация профсоюзов Азербайджана, преемник советских профсоюзов, – прим. "Кавказского узла"), ее отраслевые подразделения, а также студенческая организация продолжат свою работу, добавил Мамедли.

"Нас часто обвиняли в том, что мы политизируем деятельность этих структур, созданных на основе общности профессиональных интересов. На самом деле мы не вмешивались в их работу, а создавали политический фон для их деятельности, чтобы их работа привлекала общественное внимание. Они были полностью самостоятельны в своих решениях. Теперь они продолжат свою деятельность как прежде, но уже основания для обвинений в политизации их работы будут устранены", - сказал Мамедли.

Глава альтернативной Конфедерации профсоюзов, которая существовала при "Демократии 1918", Афияддин Мамедов подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что профсоюзы продолжат свою деятельность.

"Мы как прежде будем отстаивать права трудящихся”, - сказал он, добавив, что организация будет добиваться освобождения арестованных профсоюзных активистов Эльвина Мустафаева и Айхана Исрафилова.

Как писал "Кавказский узел", 11 августа член правления Конфедерации профсоюзов Азербайджана при движении "Демократия 1918" Айхан Исрафилов был задержан, а затем арестован по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Дело Исрафилова сфальсифицировано и является местью за профсоюзную деятельность, убеждены его соратники. За неделю до него, 4 августа, был задержан активист этой же Конфедерации профсоюзов Эльвин Мустафаев, он также арестован по обвинению в незаконном обороте наркотиков.

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