Активисту Ахмеду Мамедли отказано в выезде из Азербайджана

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Азербайджанские пограничники не позволили активисту Ахмеду Мамедли уехать из страны, задержав его в бакинскому аэропорту. Силовики сослались на запрет от Генеральной прокуратуры, активист заявил о необоснованности этого запрета.

Как писал "Кавказский узел", 20 сентября 2022 года суд арестовал на 30 суток лидера молодежного движения "Демократия-1918" Ахмеда Мамедли, признав его виновным в неподчинении полиции. Соратники связали арест Мамедли с его пацифистскими выступлениями и критикой в адрес властей Азербайджана. В ноябре 2022 года Мамедли узнал о своем уголовном деле о представлении в госслужбу по мобилизации и призыву на воинскую службу поддельного документа о поступлении в магистратуру турецкого вуза с целью уклонения от службы в армии. В январе 2024 года Мамедли было сообщено о возобновлении следствия по этому делу. Мамедли отвергает обвинения в фальсификации документа.

Ахмед Мамедли был задержан в бакинском аэропорту в ночь на 29 марта при вылете из Азербайджана и развернут обратно.

Мне сообщили о запрете на выезд из страны, введенном Генеральной прокуратурой

"Мы собирались с супругой вылететь рейсом в 00.50 в Тбилиси. Мы уже прошли все проверки, и в конце на пограничном контроле нас задержали. Мне сообщили о запрете на выезд из страны, введенном Генеральной прокуратурой. Представитель прокуратуры в аэропорту сказал, что причин не может объяснить, потому что надо официально обращаться в Генеральную прокуратуру уже после праздников (20-31 марта в Азербайджана праздничные дни по случаю Новруз-байрама и Рамадана. - Прим. "Кавказского узла")№, - рассказал Мамедли корреспонденту "Кавказского узла".

Супруга Мамедли также отказалась от поездки. "Моя супруга сказала, что раз мужа не выпускают из страны, то и она отказывается от посадки в самолет. Пограничники тогда ее тоже "заподозрили" в чем-то и хотели передать полиции аэропорта. Но после наших протестов они передумали. В итоге, продержав 30 минут в аэропорту, нас развернули обратно", - продолжил активист.

Мамедли рассказал, что впервые его не выпустили из страны в сентябре 2022 года. "Тогда меня задержала полиция, когда я шел покупать авиабилет для поездки на учебу в Турцию. Это последовало после того, как я написал в социальных сетях пост, в котором раскритиковал военную эскалацию на границе между Азербайджаном и Арменией. Тогда меня посадили в административном порядке на 30 суток по надуманному обвинению. Одновременно в Джалилабадском районном отделе государственной службы по мобилизации и призыву на воинскую службу меня обвинили в предоставлении "поддельного документа" о поступлении в магистратуру турецкого вуза. Они обратились в прокуратуру, и в ноябре 2022 года было открыто уголовное дело по статье "Подделка документа", но меня всегда допрашивали в статусе свидетеля. Из-за этого уголовного дела в декабре 2022 года меня вновь не выпустили из страны", - далее указал Мамедли.

В ночь на 13 сентября 2022 года произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Власти сообщали тогда, что с армянской стороны погибли 135 человек, в том числе мирный житель, с азербайджанской - 79 бойцов Минобороны и Госпогранслужбы Азербайджана. Вечером 14 сентября Армения сообщила о перемирии с Азербайджаном, которое начало действовать с 19.00 мск того же дня. 20 сентября Азербайджан передал Армении тела 95 погибших военных.

Однако, по словам Мамедли, теперь претензии государственной службы по мобилизации и призыву на воинскую службы к нему сняты.

Меня не выпустили из страны, и это абсолютно неправомерное решение

"После двух лет хождений по медицинским комиссиям из-за астмы и проблем со зрением в начале марта мне наконец выдали военный билет, в котором указывается, что в мирное время я полностью непригоден к воинской службе, а в военное время - частично годен. Я спросил, сняты ли ко мне все вопросы. В Джалилабадском отделе госслужбы сказали, что ни у них, ни у районной прокуратуры больше ко мне претензий нет, дело закрыто. При мне в электронной системе госслужбы, где ведется учёт призывников, с моей фамилии был удален красный крестик, означающий запрет на выезд из страны, и мне заявили, что никаких ограничений для моего отъезда из Азербайджана нет. Однако факт в том, что меня не выпустили из страны, и это абсолютно неправомерное решение", - сказал Мамедли.

Активист подчеркнул, что в ходе расследования факт представления им "поддельного документа" из турецкого вуза не был доказан и никаких мер не было принято. "С другой стороны, фальсификация документа или представление фальшивого документа относится к менее тяжким преступлениям, по которым срок давности составляет два года, и он уже истек. В данном случае либо имеет место техническая проблема, и решение о закрытии уголовного дела не внесено в систему Генеральной прокуратуры. Либо, что более вероятно, они намеренно оставляют уголовное дело открытым, чтобы не выпускать меня из страны и, если понадобится использовать дело, чтобы арестовать меня из-за моей общественной и правозащитной деятельности", - полагает Мамедли.

Адвокат Эльчин Садыгов также считает, что Мамедли необоснованно не выпустили из страны. "Ахмеду Мамедли официально обвинений не было предъявлено. С другой стороны, ему уже выдан военный билет, и все вопросы госслужбы по мобилизации и призыву на воинскую службу были сняты. Помимо всего прочего, по статье "Подделка документов" срок давности составляет два года, и это время прошло", - сказал Садыгов корреспонденту "Кавказского узла".

В связи с выходными днями получить комментарии в Генеральной прокуратуре относительно причин запрета Ахмеду Мамедли покидать Азербайджан корреспонденту "Кавказского узла" не удалось.

Ахмед Мамедли в настоящее время занимается исследовательской и правозащитной деятельностью, а также руководит онлайн-каналом Yoldash Media ("Товарищ медиа"), который является "платформой для выражения альтернативных мнений".

Как писал "Кавказский узел", в последнее время в Азербайджане участились случаи введения запрета на выезд из страны активистам и журналистам. Так, журналистка Ульвия Али была допрошена 16 января по делу Meydan TV, после чего ей запретили выезд из Азербайджана. По словам директора Института свободы и безопасности репортеров Эмина Гусейнова, в Азербайджане десяткам журналистов и активистов, допрошенных по делам Toplum Tv и Abzas Media, введен запрет на выезд из страны. "Не все предают это огласке, опасаясь еще худших последствий. При этом запреты покидать страну свидетелям незаконны и нарушают свободу передвижения, гарантированную Конституцией Азербайджана и Европейской конвенцией прав и свобод человека", - сказал Гусейнов корреспонденту "Кавказского узла" в июле 2024 года.

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