Активист Ахмед Мамедли задержан в Азербайджане

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Азербайджанский активист Ахмед Мамедли был задержан вечером 6 мая. Близкие заявляют, что он был избит.

Как писал "Кавказский узел", в конце марта азербайджанские пограничники не позволили активисту Ахмеду Мамедли уехать из страны, задержав его в бакинскому аэропорту. Силовики сослались на запрет от Генеральной прокуратуры, активист заявил о необоснованности этого запрета.

20 сентября 2022 года суд арестовал на 30 суток лидера молодежного движения "Демократия-1918" Ахмеда Мамедли, признав его виновным в неподчинении полиции. Соратники связали арест Мамедли с его пацифистскими выступлениями и критикой в адрес властей Азербайджана. В ноябре 2022 года Мамедли узнал о своем уголовном деле о представлении в госслужбу по мобилизации и призыву на воинскую службу поддельного документа о поступлении в магистратуру турецкого вуза с целью уклонения от службы в армии. В январе 2024 года Мамедли было сообщено о возобновлении следствия по этому делу. Мамедли отвергает обвинения в фальсификации документа.

О задержании Ахмеда Мамедли пишет сегодня Meydan TV. По словам друга, гражданского активиста Кямрана Мамедли, Ахмед перестал выходить на связь примерно с 21.50. «Сначала на его телефон не доходили звонки, сейчас звонки доходят, но он не отвечает. Мы предполагаем, что он задержан», - написал активист в соцсетях.

По его словам, Ахмед был задержан сотрудниками полиции. «Утверждается, что он нанес кому-то серьезную травму. Cам он говорит, что его избили и что он в тяжелом состоянии», - заявил Кямран Мамедли.

Супруга Ахмеда Мамедли Тюркан Мамедли также обратилась в социальных сетях к Министерству внутренних дел. «В последний раз я связывалась с Ахмедом в 22:11. После этого он не выходит на связь. Где мой муж? Ответьте мне!!!», - написала она.

Напомним, что также сегодня стало известно о задержании журналистки Ульвии Али (Гусейновой). Она стала 11-м журналистом, задержанным в рамках "дела Meydan TV".

Число политзаключенных в Азербайджане достигло в 2024 году пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".

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