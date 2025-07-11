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09:54, 11 июля 2025

Руководство колонии добилось ужесточения режима наказания активисту Мустафаеву

Эльвин Мустафаев. Фото: Ульвия Гулиева https://rus.az24saat.org

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Баку частично удовлетворил просьбу руководства исправительного учреждения и постановил отправить Эльвина Мустафаева в крытую тюрьму на полгода. Активист заявил в суде, что его оговорили с целью добиться ужесточения режима наказания.

Как писал "Кавказский узел", в июне руководство колонии № 6 внесло в суд представление об ужесточении режима наказания Эльвина Мустафаева, потребовав перевести его в крытую Гобустанскую тюрьму до августа 2026 года. Родные активиста сочли необоснованным это ходатайство.

Активист альтернативной конфедерации профсоюзов "Рабочая платформа" Эльвин Мустафаев был задержан в Азербайджане 4 августа 2023 года и обвинен в незаконном обороте наркотиков. Активист отверг обвинения, заявив, что наркотики ему подбросили силовики. Суд приговорил Мустафаева к трем годам заключения, Верховный суд Азербайджана оставил в силе приговор. Правозащитники признали Мустафаева политзаключенным наряду с другими арестованными членами той же организации, Афияддином Мамедовым и Айханом Исрафиловым.

10 июля Низаминский райсуд Баку завершил рассмотрение представления руководства исправительного учреждения (ИУ-6) о переводе Мустафаева в тюрьму до завершения срока его наказания – до августа 2026 года, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" отец осужденного Али Мустафаев.

Требование руководства колонии было мотивировано несоблюдением Мустафаевым «правил внутреннего распорядка», «оппозиционной деятельностью в исправительном учреждении», «необоснованными жалобами», причинением им себе и сотрудникам увечий, в связи с чем осужденному неоднократно объявлялись выговоры.

6 мая Мустафаев был заключен в карцер за то, что объявил голодовку в знак солидарности с голодавшим тогда оппозиционным политиком Тофигом Ягублу. С того дня Мустафаеву запретили телефонные разговоры и свидания с родными. При этом после объявления голодовки его перевели в колонию № 6. После завершения голодовки Ягублу Мустафаев также прекратил акцию.

Эльвин рассказал, как его били в кабинете начальника

«Однако, как сказал сам Эльвин в суде, это ложь, выдуманная для ужесточения ему наказания. Эльвин сообщил, что после того, как был переведен в колонию № 6 из-за объявленной им голодовки в знак солидарности с осужденным политиком Тофигом Ягублу, в этом учреждении он подвергался давлению. Эльвин рассказал, как его били в кабинете начальника. Сотрудники […] так избили его, что у него три дня из уха текла кровь. А в последнее время у него ухо гноит, и никакой медицинской помощи ему не оказывается», - рассказал Али Мустафаев, отметив, что Эльвин жаловался на пытки в Пенитенциарную службу и прокуратуру, но тщетно.

Суд частично удовлетворил представление руководства колонии и принял решение об отправке Эльвина Мустафаева в крытое тюремное учреждение на шесть месяцев, сообщила адвокат Зибейда Садыгова.

В крытой тюрьме заключенных максимально изолируют

 «К сожалению, суд не провел объективного расследования. Мы представили в суд диск с видеоинтервью бывшего заключенного ИУ-6 журналиста Аваза Зейналлы после освобождения, в котором он рассказал о пытках над Эльвином в этом учреждении и предвзятости к активисту руководства колонии. Однако суд не принял во внимание это важное свидетельство. Прокурор предложил частично удовлетворить представление и перевести Мустафаева в тюрьму на 6 месяцев, и суд принял такое решение. В крытой тюрьме заключенных максимально изолируют, их содержат в 1-2-местных камерах, дают в день только один час прогулок, ограничивают телефонные разговоры и свидания с близкими», - рассказала Садыгова корреспонденту «Кавказского узла».

Она отметила, что на решение суда будет подана жалоба, и до рассмотрения апелляции Мустафаев должен оставаться в ИУ-6.

Сотрудник Низаминского суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию о решении в отношении Мустафаева. Представители Пенитенциарной службы оказались не доступны для комментариев.

Связаться с журналистом Зейналлы, который после досрочного освобождения из тюрьмы находится в Турции для лечения от тяжелой онкологической болезни, корреспонденту "Кавказского узла" не удалось.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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