Руководство колонии потребовало ужесточить режим наказания Эльвину Мустафаеву

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Руководство исправительного учреждения в Азербайджане попросило суд об ужесточении режима наказания активисту Эльвину Мустафаеву путем перевода его в крытую Гобустанскую тюрьму. Родные активиста считают такое ходатайство необоснованным.

Как писал "Кавказский узел", активист альтернативной конфедерации профсоюзов Эльвин Мустафаев, которого суд приговорил к трем годам заключения, объявлял голодовку в знак протеста против отсутствия качественной медицинской помощи и нарушения прав заключенных. Верховный суд Азербайджана оставил без удовлетворения кассационную жалобу на приговор Мустафаеву.

Мустафаев был задержан в Азербайджане 4 августа 2023 года и обвинен в незаконном обороте наркотиков. Активист отверг обвинения, заявив, что наркотики ему подбросили силовики. Наряду с другими арестованными членами той же организации, Афияддином Мамедовым и Айханом Исрафиловым, Эльвин Мустафаев признан правозащитниками политзаключенным.

Руководство колонии номер 6 внесло в суд представление о переводе Мустафаева в крытую Гобустанскую тюрьму и содержании его там до августа 2026 года, об этом корреспонденту «Кавказского узла» сообщил отец активиста Али Мустафаев.

Рассмотрение этого представления назначено на 12 июня в Низаминском районном суде Баку под председательством судьи Наримана Мехдиева.

Все это ложь, абсурдные утверждения

В представлении указано, что Мустафаев «нарушает правила внутреннего распорядка», занимается оппозиционной деятельностью» в ИУ, «пишет необоснованные жалобы», «пытается нанести увечья себе и сотрудниками исправительного учреждения», и за эти действия ему «выносились выговоры».

«Все это ложь, абсурдные утверждения. Они утверждают, что Эльвин пытался нанести увечья надзирателям. Что может сделать заключенный вооруженному сотруднику колонии? Очевидно, что им невыгодно нахождение у них в колонии свободомыслящего человека, протестующего против несправедливости. Как они по клеветническому обвинению арестовали Эльвина, так и по лживым утверждениям хотят упечь его в крытую тюрьму, ужесточить наказание. Когда у людей нет чувства стыда, они могут написать любую ложь», - рассказал отец активиста.

Он напомнил, что 6 мая Мустафаев был заключен в карцер за то, что объявил голодовку в знак солидарности с голодавшим тогда членом координационного центра Национального совета демократических сил и партии «Мусават» Тофигом Ягублу. С того дня Мустафаеву запретили телефонные разговоры и свидания с родными. При этом после объявления голодовки Эльвина перевели в другую, 6-ую, колонию и 19 мая продлили срок пребывания в карцере уже этого учреждения еще на 10 дней. А 29 мая срок содержания в штрафной камере продлили еще на месяц», - продолжил Али Мустафаев.

Адвокат Зибейда Садыгова сообщила корреспонденту «Кавказского узла», что 4 июня ей не дали свидания в ИУ-6 с Эльвином Мустафаевым.

«Под предлогом содержания Эльвина в карцере мне не дали встречу с ним. До сих пор мне не выдали также на руки решение о заключении его в карцер. Все это неправомерно. Я обращусь с жалобой к омбудсмену и руководству пенитенциарной службы. Теперь выясняется, что Эльвина хотят отправить в крытую тюрьму до завершения срока его наказания, там очень строгий режим, заключенных содержат в камерах на 1-2 человека, дают всего 1 час прогулки в день, в очень маленьком дворике, намного реже предоставляют свидания и телефонные разговоры», - отметила адвокат.

Представители пенитенциарной службы оказались не доступны для комментариев относительно ходатайства об ужесточении режима наказания Мустафаеву.

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