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20:24, 25 апреля 2025

Зейналлы досрочно вышел на свободу из заключения

Аваз Зейналлы вышел на свободу. 25 апреля 2025 г. Скриншот видео https://www.facebook.com/watch/?v=1208467900786493

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сегодня руководитель "Хурал ТВ" Аваз Зейналлы вышел на свободу во исполнение решение суда о досрочном освобождении от тюремного наказания в связи с онкологическим заболеванием.

Как писал "Кавказский узел", Низаминский районный суд Баку сегодня удовлетворил ходатайство защиты об освобождении Зейналлы Ранее супруга и защита журналиста назвали промедление в лечении Зейналлы "смертным приговором". 

Около 17.00 мск Зейналлы вышел на свободу их лечебного учреждения Пенитенциарной службы, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» его адвокат Рашад Алиев. Его встречали члены его семьи, родственники, журналисты.

 «Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, Аваз Зейналлы старался держаться бодро, шутил. Он поблагодарил всех собравшихся, а также всех тех, кто на протяжении всего заключения поддерживали его и сейчас прилагали усилия для освобождения из заключения», - сказал адвокат.

"Кавказский узел" писал, что 6 февраля 2024 года суд в Баку приговорил Аваза Зейналлы к девяти годам лишения свободы, а владельца YouTube-канала Səda TV Эльнура Шукюрова - к четырем годам заключения. Следствие полагает, что Зейналлы и Шукюров пытались незаконно содействовать приватизации земельных участков и нежилых помещений в обмен на денежное вознаграждение. Зейналлы также получил запрет в течение трех лет после освобождения заниматься журналистской деятельностью. 18 декабря 2023 года Верховный суд Азербайджана частично удовлетворил кассационную жалобу сократив срок заключения Зейналлы на два месяца, а Шукюрова - на год. 

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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