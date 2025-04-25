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16:52, 25 апреля 2025

Суд в Баку решил освободить Аваза Зейналлы

Аваз Зейналлы. Фото: https://cpj.org

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Баку постановил освободить руководителя Хурал Тв Аваза Зейналлы от дальнейшего наказания в связи с онкологическим заболеванием. Решение должно быть исполнено сегодня же, сказал его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", вчера, 24 апреля, суд в Баку отложил рассмотрение вопроса о досрочном освобождении онкобольного руководителя "Хурал ТВ" Аваза Зейналлы, запросив медосвидетельствование его состояния. Супруга и защита журналиста считают излишним дополнительное обследование, они назвали промедление в лечении Зейналлы "смертным приговором". 

6 февраля 2024 года суд в Баку приговорил Аваза Зейналлы к девяти годам лишения свободы, а владельца YouTube-канала Səda TV Эльнура Шукюрова - к четырем годам заключения. Следствие полагает, что Зейналлы и Шукюров пытались незаконно содействовать приватизации земельных участков и нежилых помещений в обмен на денежное вознаграждение. Зейналлы также получил запрет в течение трех лет после освобождения заниматься журналистской деятельностью. 18 декабря 2023 года Верховный суд Азербайджана частично удовлетворил кассационную жалобу сократив срок заключения Зейналлы на два месяца, а Шукюрова - на год.

Низаминский районный суд Баку сегодня удовлетворил ходатайство защиты об освобождении Зейналлы от дальнейшего отбытия тюремного наказания в связи с онкологическим заболеванием, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» его адвокат Фахраддин Мехтиев.

«Еще вчера суд отложил рассмотрение нашего прошения в связи с необходимостью медицинского освидетельствования. Однако сегодня дело внезапно было рассмотрено. Суд постановил освободить Зейналлы. Я узнад о решении постфактум, на процессе был другой адвокат. Знаю , что Зейналлы был подключен к процессу онлайн из лечебного учреждения пенитенциарной службы», - отметил Мехтиев.

По его словам, данное решение подлежит к немедленному исполнению. «После выполнения процедурных формальностей к вечеру Зейналлы выпустят на свободу», - подчеркнул адвокат.

В Низаминском суде информацию подтвердили. 

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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