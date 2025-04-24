Суд отказался быстро рассмотреть вопрос об освобождении Аваза Зейналлы

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Суд в Баку отложил рассмотрение вопроса о досрочном освобождении онкобольного руководителя "Хурал ТВ" Аваза Зейналлы, запросив медосвидетельствование его состояния. Супруга и защита журналиста считают излишним дополнительное обследование, они назвали промедление в лечении Зейналлы "смертным приговором".

Как писал "Кавказский узел", адвокат Аваза Зейналлы подал прошение о его освобождении из заключения в связи с онкозаболеванием, а супруга призвала руководство Азербайджана помиловать мужа.

6 февраля 2024 года суд в Баку приговорил Аваза Зейналлы к девяти годам лишения свободы, а владельца YouTube-канала Səda TV Эльнура Шукюрова - к четырем годам заключения. Следствие полагает, что Зейналлы и Шукюров пытались незаконно содействовать приватизации земельных участков и нежилых помещений в обмен на денежное вознаграждение. Зейналлы также получил запрет в течение трех лет после освобождения заниматься журналистской деятельностью. 18 декабря 2023 года Верховный суд Азербайджана частично удовлетворил кассационную жалобу сократив срок заключения Зейналлы на два месяца, а Шукюрова - на год.

Сегодня в Низаминском районном суде Баку под председательством Нигяр Гадирли состоялось рассмотрение прошения защиты о досрочном освобождении Зейналлы от дальнейшего отбытия тюремного наказания в связи онкозаболеванием, сообщил корреспонденту "авказского узла" адвокат журналиста Фахраддин Мехтиев.

Судья приняла решение назначить медицинское освидетельствование Зейналлы. "Судья решила отложить рассмотрение дела, назначив проведение в течение месяца медицинского освидетельствования состояния Зейналлы. В законодательстве есть такой порядок – это своего рода медицинская экспертиза. Однако в случае с Авазом Зейналлы в этом нет необходимости. Ибо мы представили диагноз из Национального онкологического центра. Кроме того, к суду подключился лечащий врач журналиста в госпитале Пенитенциарной службы, и он подтвердил раковое заболевание тяжелой формы у Зейналлы. Сам журналист также подключился по видеосвязи, и по его внешнему виду также было понятно, что человек тяжело болен", - рассказал адвокат Мехтиев.

Затягивание с освобождением Аваза для помещения в спецбольницу равносильно смертному приговору

Супруга журналиста Малахат Гисури сообщила журналистам после заседания суда, что в лечении Аваза Зейналлы уже упущено много времени. По ее словам, медицинское заключение о выявлении у Зейналлы рака четвертой степени было выдано еще в конце февраля, однако результаты журналисту объявили только в начале апреля.

"То есть в представленном суду заключении отражалось состояние Аваза два месяца назад. Сейчас болезнь еще более прогрессировала. Онкологическое заболевание требует высококвалифицированного лечения в специализированной клинике. Лечебное же учреждение Пенитенциарной службы не является таковым, это не онкологическая больница. В госпитале врачи принимают меры только поддержки больного в стабильном состоянии. Однако только переливаниями крови больного раком невозможно лечить. Он не получает лекарств для лечения рака. Затягивание с освобождением Аваза для помещения его в специализированную больницу равносильно вынесению ему смертного приговора. Иначе какой смысл затягивать с освобождением Аваза?" - отметила Гисури.

Сотрудник Низаминского районного суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию о назначении медицинского освидетельствования Зейналлы.

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