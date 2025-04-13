Жена Зейналлы призвала президента Азербайджана помиловать мужа

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Онкозаболевание выявлено у руководителя "Хурал ТВ" Аваза Зейналлы, отбывающего срок в колонии. Его супруга призвала руководство Азербайджана помиловать мужа. Защита намерена подать обращение в суд о досрочном освобождении Зейналлы по состоянию здоровья.

Как писал "Кавказский узел", 26 февраля 2024 года суд в Баку приговорил руководителя "Хурал ТВ" Аваза Зейналлы к девяти годам лишения свободы, а Эльнура Шукюрова, также обвиненного по делу о взятке и влиянии на решения чиновников, к четырем годам заключения. Зейналлы, помимо срока, получил запрет в течение трех лет после освобождения заниматься журналистской деятельностью. Запрет на профессию подчеркивает политический характер преследования Зейналлы, отметила его супруга. 24 апреля 2024 года Бакинский апелляционный суд утвердил приговор Зейналлы и Шукюрову. 18 декабря Верховный суд Азербайджана частично удовлетворил кассационную жалобу руководителя "Хурал ТВ" Аваза Зейналлы, сократив ему срок заключения на два месяца. Эльнуру Шукюрову срок наказания был уменьшен на год.

Аваз Зейналлы был задержан в сентябре 2022 года по подозрению в получении взятки. Позднее ему было также предъявлено обвинение по статье о незаконном воздействии на решение должностного лица. Следствие полагает, что Зейналлы, владелец YouTube-канала Səda TV Эльнур Шукюров и знакомый Шукюрова Теймур Рагимов вступили в сговор, чтобы незаконно содействовать приватизации земельных участков и нежилых помещений в обмен на денежное вознаграждение. По версии Генпрокуратуры, Зейналлы воздействовал таким образом на решения госорганов. Зейналлы отверг обвинения, Шукюров также не признал себя виновным. Он заявил, что от него требовали оговорить Аваза Зейналлы, обещая освобождение от ответственности, а после его отказа оказывали физическое давление и угрожали родным.

О тяжелом заболевании Зейналлы сообщила его супруга Малахат Гисури на своей странице в Facebook*. "Некоторое время назад у содержащегося в колонии № 6 Аваза возникли серьезные проблемы со здоровьем. Аппарат УЗИ для обследования Аваза отправили в колонию только спустя месяц после нашего обращения к омбудсмену. После обследования врачи заподозрили что-то не хорошее и отправили Аваза в лечебное учреждение главного медицинского управления Минюста. Там четыре раза Авазу переливали кровь, вводили лекарства через капельницу. Примерно месяц назад Аваза взяли в онкологический центр, где сделали биопсию. Нам сказали, что результаты будут известны после праздников (20 марта – 31 марта в Азербайджане подряд были выходные по случаю праздников Новруз байрам и Рамадана, - прим. "Кавказского узла")", - написала жена журналиста.

По ее словам, "10 дней назад результаты сообщили Авазу в колонии".

"Вчера (12 апреля) мы были на свидании с Авазом. Оказывается, у него в толстой кишке было выявлено онкологическое заболевание, причем уже в запущенном состоянии. Метастазы уже охватили печень Аваза. В ближайшие дни его начнут возить на химиотерапию", - продолжила Зейналлы.

Через сайт xural.org она обратилась к президенту Ильхаму Алиеву, омбудсмену Сабине Алиевой, а также правозащитникам и общественности страны. Она подчеркнула, что обращение она распространила без ведома мужа.

Гисури отмечает, что ее муж тяжело болен и за последнее время похудел на 25 килограммов, его состояние стремительно ухудшается.

Она связывает болезнь мужа с плохими условиями содержания. "В морозные дни, во время содержания Аваза в СИЗО, не включали отопление, Аваз простудил легкие и другие органы. И вот результаты… Иногда мне кажется, что так делали специально", - пишет Гисури.

Каждый потерянный день представляет угрозу для жизни Аваза

Она призывает адресатов своего обращения не оставаться безучастными к судьбе Зейналлы, который "всю сознательную жизнь служил Родине, самоотверженно занимался честной журналистикой". "Помилование – исключительная прерогатива президента. Каждый потерянный день представляет угрозу для жизни Аваза. Проявив гуманизм, можно индивидуально помиловать Аваза, и держать в центре внимания его здоровье. Потом может быть поздно. Времени очень мало. Каждая секунда ценна. Если случится непоправимое, то это станет в истории несмываемым пятном", - подчеркнула супруга журналиста.

Защита намерена добиваться в суде освобождения Зейналлы

Адвокат Зейналлы Фахраддин Мехтиев сказал, что новость об онкологическом заболевании журналиста стала для него "шокирующей".

"Мы с Авазом встречались примерно месяц назад. Он выглядел сильно похудевшим. Но я не мог подумать, что у Аваза Зейналлы тяжелая болезнь", - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Мы будем готовить обращение в суд о досрочном освобождении журналиста от отбытия наказания по состоянию здоровья

По его словам, наряду с помилованием для освобождения Зейналлы есть и правовой механизм обращения в суд.

"Завтра (14 апреля) у меня день посещения СИЗО. А вот во вторник (15 апреля) я обязательно поеду к Зейналлы в колонию. Очевидно, мы будем готовить обращение в суд о досрочном освобождении журналиста от отбытия наказания по состоянию здоровья", - сказал адвокат.

Он подчеркнул, что "такие вопросы рассматриваются срочно". "В моей практике был случай с досрочным освобождением, в частности, верующего Абульфаза Буньядова, арестованного по Нардаранскому делу. Тогда вопрос решился в течение недели", - сказал адвокат.

В связи с выходным днем получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось.

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