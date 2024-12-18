Верховный суд смягчил приговор Авазу Зейналлы и Эльнуру Шукюрову

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Верховный суд Азербайджана частично удовлетворил кассационную жалобу руководителя "Хурал ТВ" Аваза Зейналлы, сократив ему срок заключения на два месяца. Эльнуру Шукюрову срок наказания уменьшен на год.

Как писал "Кавказский узел", 26 февраля суд в Баку приговорил руководителя "Хурал ТВ" Аваза Зейналлы к девяти годам лишения свободы, а Эльнура Шукюрова, также обвиненного по делу о взятке и влиянии на решения чиновников, к четырем годам заключения. Зейналлы, помимо срока, получил запрет в течение трех лет после освобождения заниматься журналистской деятельностью. Запрет на профессию подчеркивает политический характер преследования Зейналлы, отметила его супруга. 24 апреля Бакинский апелляционный суд утвердил приговор Зейналлы и Шукюрову.

Аваз Зейналлы был задержан в сентябре 2022 года по подозрению в получении взятки. Позднее ему было также предъявлено обвинение по статье о незаконном воздействии на решение должностного лица. Следствие полагает, что Зейналлы, владелец YouTube-канала Səda TV Эльнур Шукюров и знакомый Шукюрова Теймур Рагимов вступили в сговор, чтобы незаконно содействовать приватизации земельных участков и нежилых помещений в обмен на денежное вознаграждение. По версии Генпрокуратуры, Зейналлы воздействовал таким образом на решения госорганов. Зейналлы отверг обвинения, Шукюров также не признал себя виновным. Он заявил, что от него требовали оговорить Аваза Зейналлы, обещая освобождение от ответственности, а после его отказа оказывали физическое давление и угрожали родным.

18 декабря в Верховном суде Азербайджана состоялось рассмотрение кассационных жалоб Аваза Зейналлы и Эльнура Шукюрова.

"Аваз Зейналлы отверг все обвинения, его преследуют за журналистскую деятельность. Он напомнил, что его уже однажды преследовали по обвинению в получении взятки и в конечном итоге ЕСПЧ признал незаконность его осуждения. И по этому делу, он уверен, что можно получить оправдание в Страсбургском суде”, - рассказал корреспонденту “Кавказского узла” адвокат Фахраддин Мехтиев.

Однако, по его словам, Верховный суд не провел объективного разбирательства.

"С Зейналлы сняли один эпизод обвинения и срок наказания сократили всего на два месяца. Но это почти ничего по сравнению со сроком его наказания. Верховный суд просто сымитировал "правосудие". Мы направим жалобу в ЕСПЧ и будем ставить вопрос о нарушении прав Зейналлы по ст. 6 (право на справедливое судебное разбирательство) и 10 (свобода выражения) Европейской конвенции прав и свобод человека”, - сказал адвокат.

По его словам, защита уже направила жалобу в ЕСПЧ на досудебный арест Зейналлы, в которой просит Страсбургский суд признать нарушение прав журналиста по ст.5 (право на свободу и личную неприкосновенность ) Европейской конвенции.

Мехтиев сообщил, что Зейналлы пожаловался на бесчеловечное обращение при перевозке его из колонии в суд.

"Аваз Зейналлы рассказал, что его везли в суд в холодном неотапливаемом автозаке и потом держали несколько часов в холодном помещении Верховного суда. У Аваза Зейналлы проблемы со здоровьем. Он вообще не хотел, чтобы его везли в суд", - рассказал адвокат.

Эльнуру Шукюрову срок наказания был сокращен на один год, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в аппарате Верховного суда.

При этом, его адвокат Мирзали Ханкишиев оказался недоступен для комментариев.

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