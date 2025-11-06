×

Кавказский узел

RU
Лента новостей
09:25, 6 ноября 2025

Азербайджанский активист Исрафилов пожаловался на ухудшение условий заключения

Айхан Исрафилов. Фото: https://www.meydan.tv/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После перевода в СИЗО в связи с рассмотрением апелляционной жалобы профсоюзный активист Айхан Исрафилов заявил о существенном ухудшении условий содержания в заключении.

Как писал "Кавказский узел", 2 апреля 2024 года суд в Баку приговорил члена правления Конфедерации профсоюзов Азербайджана при движении "Демократия 1918" Айхана Исрафилова к трем годам лишения свободы по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Активист заявил, что обвинение сфабриковано, а причиной уголовного преследования стала его профсоюзная деятельность.

3 октября суд в Баку отказал Исрафилову в условно-досрочном освобождении. Отказ в УДО связан с политической подоплекой этого дела, считают правозащитники.

Жалоба Исрафилова на отказ в условно-досрочном освобождении в связи с истечением 2\3 срока наказания будет рассмотрена Бакинским апелляционным судом, сообщили близкие активиста.

«Айхана перевели из колонии N10 в Бакинский СИЗО и объяснили это предстоящим рассмотрением его апелляции. Айхан позвонил и сообщил, что в СИЗО фактически действует крытый режим. То есть в течение дня Айхан не может покидать камеру площадью 10 квадратных метров, в котором помимо него содержатся еще 5 человек. Содержание в таких условиях, нарушает режим, установленный для него в приговоре суда. Кроме того, в СИЗО возможно общение с близкими только через стеклянную перегородку», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» его родственница. 

В камере СИЗО Исрафилов также испытывает трудности в связи со своим физическим состоянием. «Айхан - инвалид третьей группы. Когда Айхану было 22 года, его ударило током и тогда одна нога утратила полную функциональность. Врачи предписали ему делать физические упражнения, чтобы состояние ноги еще более не ухудшилось. Но, в СИЗО, в отличие от колонии, таких условий нет», - продолжила родственница активиста.

Пенитенциарная служба имеет право перед рассмотрением апелляции отправлять осужденного из колонии в изолятор, для облегчения этапирования в суд, сообщил азербайджанский юрист, не пожелавший публиковать свое имя.

 «Однако к заключенным должен быть проявлен индивидуальный подход. Если содержание в СИЗО ухудшает состояние осужденного, то это должно учитываться. К примеру, его могут доставить в СИЗО буквально накануне апелляции. Или же вообще не везти его туда и проводить слушания он-лайн. Ведь суды первой инстанции рассматривают обращения по УДО либо на выездных заседаниях, либо онлайн. В любом случае, ограниченные физические возможности Исрафилова должны были быть учтены», - сказал собеседник. 

Напомним, Айхан Исрафилов был задержан 11 августа 2023 года, после чего арестован по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Дело Исрафилова сфальсифицировано и является местью за профсоюзную деятельность, заявили его соратники.

19 декабря 2023 года судья отказался перевести Исрафилова под домашний арест или в приспособленный для инвалидов СИЗО, несмотря на его проблемы со здоровьем. Сестра активиста сообщала, что в СИЗО у Айхана усугубились проблемы с травмированной ногой из-за холода в камере и запрета на прогулки и физические упражнения.

В мае 2025 года ЕСПЧ исключил из списка рассматриваемых дел жалобу Исрафилова на арест в связи с тем, что правительство Азербайджана признало нарушение права активиста на свободу. Это решение не предусматривает освобождения Исрафилова, так как жалоба касалась досудебного ареста, указал адвокат осужденного.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

