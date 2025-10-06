×

Кавказский узел

10:37, 6 октября 2025

Бакинский активист Исрафилов получил отказ в досрочном освобождении

Айхан Исрафилов. Фото: Meydan TV https://www.meydan.tv/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Баку отказал осужденному профсоюзному активисту Айхану Исрафилову в условно-досрочном освобождении. Отказ в УДО связан с политической подоплекой этого дела, пояснил азербайджанский правозащитник.

Как писал "Кавказский узел", 2 апреля 2024 года суд в Баку приговорил члена правления Конфедерации профсоюзов Азербайджана при движении "Демократия 1918" Айхана Исрафилова к трем годам лишения свободы по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Активист заявил, что обвинение сфабриковано, а причиной уголовного преследования стала его профсоюзная деятельность.

Наримановский райсуд Баку 3 октября на выездном заседании в Исправительном учреждении № 10 рассмотрел просьбу Айхана Исрафилова об условно-досрочном освобождении (УДО), поданную в связи с отбытием 2/3 срока лишения свободы, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» представитель Конфедерации профсоюзов «Рабочая платформа».

Исрафилову отказано в УДО, рассказал он. "Сначала Айхану было указано на то, что в 2023 году в Шувеланском СИЗО он допустил некое «нарушение». Когда же Айхан указал на то, что пребывание в СИЗО не имеет отношения к периоду отбытия наказания в ИУ-10, ему вменили, что в 2024 году Айхан был заключен в колонии в карцер на 10 дней. Он просил суд разобраться в причинах его помещения в штрафную камеру, поскольку это решение было ничем не обоснованным и стало наказанием за отстаивание Айханом своих прав. Более того, он тогда был избит и лишен лекарств", - рассказал представитель профсоюзной организации, отметив, что Исрафилов подаст апелляцию на решение суда.

В июле 2024 года Исрафилов рассказал, что в колонии был избит, лишен лекарств и помещен в карцер. Пенитенциарная служба Азербайджана отвергла обвинения в нарушении прав заключенного.

В Азербайджане практикуется освобождение осужденных, которые отбыли 2/3 или 3/4 срока наказания, указал бакинский правозащитник, попросивший не публиковать его имя.

Вердикт выносится политическими инстанциями, и, как правило, не в пользу осужденного

"К сожалению, в делах с политической подоплекой, как правило, суды отказывают заключенным в УДО. Если в обычных делах близким осужденных удается как-то «мотивировать» администрации колоний для получения положительной характеристики и добиться «благосклонности» судей, то в случаях с политзаключенными вердикт выносится политическими инстанциями, и, как правило, не в пользу осужденного", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сотрудник Наримановского районного суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию о решении суда по делу Исрафилова.

Напомним, Айхан Исрафилов был задержан 11 августа 2023 года, после чего арестован по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Дело Исрафилова сфальсифицировано и является местью за профсоюзную деятельность, заявили его соратники.

19 декабря 2023 года судья отказался перевести Исрафилова под домашний арест или в приспособленный для инвалидов СИЗО, несмотря на его проблемы со здоровьем. Сестра активиста сообщала, что в СИЗО у Айхана усугубились проблемы с травмированной ногой из-за холода в камере и запрета на прогулки и физические упражнения.

В мае 2025 года ЕСПЧ исключил из списка рассматриваемых дел жалобу Исрафилова на арест в связи с тем, что правительство Азербайджана признало нарушение права активиста на свободу. Это решение не предусматривает освобождения Исрафилова, так как жалоба касалась досудебного ареста, указал адвокат осужденного.

Число политзаключенных в Азербайджане достигло в 2024 году пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане". При этом власти Азербайджана отрицают наличие в стране политзаключенных.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

