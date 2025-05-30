Правительство Азербайджана признало нарушением арест Айхана Исрафилова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

ЕСПЧ исключил жалобу активиста Айхана Исрафилова на арест из списка рассматриваемых дел в связи с признанием правительством Азербайджана нарушения его права на свободу. Это решение не предусматривает освобождения Исрафилова, так как жалоба касалась досудебного ареста.

Как писал "Кавказский узел", 2 апреля 2024 года суд в Баку приговорил члена правления Конфедерации профсоюзов Азербайджана при движении "Демократия 1918" (позднее была переименована в Конфедерацию профсоюзов "Рабочая платформа") Айхана Исрафилова к трем годам лишения свободы по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Активист заявил, что обвинение сфабриковано, а причиной уголовного преследования стала его профсоюзная деятельность.

19 декабря 2023 года судья отказался перевести Айхана Исрафилова под домашний арест или в приспособленный для инвалидов СИЗО, несмотря на его проблемы со здоровьем. Сестра активиста сообщала, что в СИЗО у Айхана усугубились проблемы с травмированной ногой из-за холода в камере и запрета на прогулки и физические упражнения. В июле 2024 года Исрафилов рассказал, что в колонии был избит, лишен лекарств и помещен в карцер, сообщила его мать. Пенитенциарная служба Азербайджана отвергла обвинения в нарушении прав заключенного.

Жалоба Исрафилова на правительство Азербайджана исключена из списка, рассматриваемых дел ЕСПЧ, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» его адвокат Фариз Намазлы.

По его словам, жалоба оспаривала законность избрания в отношении Исрафилова меры пресечения в виде ареста решением суда от 23 августа 2023 года, так как у суда не было достаточных оснований для заключения активиста под стражу.

"После этапа коммуникации ЕСПЧ со сторонами, правительство признало нарушения закона и прав Исрафилова по статье 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) Европейской конвенции и согласилось выплатить Исрафилову компенсацию в размере 2700 евро за моральный ущерб и 450 евро – на возмещение судебных затрат. С учетом одностороннего заявления правительства дальнейшее рассмотрение жалобы приостанавливается, и она исключается из списка, расследуемых дел", - сказал Намазлы.

Однако это решение не повлечет освобождения Исрафилова.

"Во-первых, правительство Азербайджана по подобным решениям ограничивается выплатой компенсации и не пересматривает дела заявителей. С другой стороны, само решение касается досудебного ареста, а не приговора по существу дела. Жалоба на приговор в перспективе будет отдельно рассматриваться", - сказал Намазлы.

Другой проблемой Намазлы, назвал то, что с марта 2024 года правительство Азербайджана вообще перестало исполнять решения ЕСПЧ, даже по части выплаты компенсаций, не говоря уже о пересмотре дел. "Поэтому исполнение решения по делу Исрафилова находится под вопросом", - резюмировал Намазлы.

Полномочный представитель Азербайджана в ЕСПЧ Чингиз Аскеров оказался не доступным для комментариев.

Напомним, 11 августа 2023 года член правления Конфедерации профсоюзов Азербайджана при движении "Демократия 1918" (позднее была переименована в Конфедерацию профсоюзов "Рабочая платформа") Айхан Исрафилов был задержан, а затем арестован по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Дело Исрафилова сфальсифицировано и является местью за профсоюзную деятельность, заявили его соратники.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.