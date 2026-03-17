Показания свидетелей укрепили версию о невиновности правозащитника Сафарова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Свидетели обвинения по делу правозащитника Руфата Сафарова не подтвердили в суде версию следствия. Сам подсудимый настаивает, что дело сфабриковано по заказу властей Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 16 февраля исполнительный директор правозащитной организации "Линия защиты" Руфат Сафаров на заседании суда в Баку назвал свое уголовное преследование местью властей за правозащитную деятельность. Свидетель, выступивший на заседании, не подтвердил версию следствия.

Руфату Сафарову инкриминируют присвоение денег Натига Имангулиева, который передал 60 тысяч манатов (около 36 тысяч долларов) для покупки земельного участка и не получил обратно, когда сделка не состоялась. 29 сентября 2025 года Сафаров заявил суду о провокации силовиков в день его задержания. По словам Сафарова, на подземной парковке он подвергся нападению, после чего схватил напавшего за ремень и позвал охранника, однако сразу появилась полицейская машина, и правозащитника задержали.

16 марта в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное заседание по делу Руфата Сафарова, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" мать правозащитника Тахира Тахиргызы.

По ее словам, Сафаров потребовал ускорить завершение процесса. «Руфат сказал, что уже год и четыре месяца находится под стражей и не видит смысла в имитации правосудия. Руфат сказал, что уголовное дело сфабриковано по политическому заказу, и какое указание будет дано суду, такой приговор он и объявят. В таком случае зачем затягивать процесс и причинять людям дополнительные страдания?» - рассказала Тахиргызы.

На заседании суда были допрошены двое свидетелей, которые, по словам Тахиргызы, рассказали, что занимаются куплей-продажей домов и земельных участков. Оба свидетеля дали показания, что лишь однажды были посредниками в покупке недвижимости для потерпевшего Натига Имангулиева.

Они не подтвердили, что Имангулиев обращался к Руфату

"Однако оба свидетеля заявили, что ничего им неизвестно о том, что Имангулиев хотел купить еще один земельный участок. То есть они не подтвердили, что Имангулиев обращался к Руфату за покупкой земельного участка и тем более передал ему 60 тысяч манат", - рассказала Тахира Тахиргызы.

Женщина добавила, что свидетелям пришлось объяснять противоречия между показаниями на этапе досудебного следствия и тем, что они сказали в суде. Свидетели пояснили, что подписали протоколы следствия, не прочитав их, рассказала мать правозащитника.

Она также пересказала слова сына, сказанные в суде. "Нет необходимости заставлять людей, которые даже не видели моего лица, приходить сюда и лгать. Система в этой стране - полиция, прокуратура, суд - занимается разрушением нравственности людей. Заканчивайте этот спектакль", - процитировала Тахиргызы слова Руфата Сафарова.

Адвокат и оппозиционер раскритиковали позицию следствия

Версия обвинения "разваливается, как карточный домик", прокомментировал корреспонденту "Кавказского узла" итоги заседания адвокат Эльчин Садыгов.

«Даже свидетели обвинения не подтверждают передачу Имангулиевым денег Сафарову. Нет ни одного достоверного доказательства против него», - сказал адвокат.

Суд над Руфатом Сафаровым - это "политический фарс", заявил наблюдавший за процессом глава Национального совета демократических сил Джамиль Гасанли.

Руфату просто «сшили дело», но оно сшито белыми нитками

"Людям пытаются навязать ложь о том, что Сафаров присвоил 60 тысяч манат. Но какой разумный человек поверит в это? В Азербайджане уже давно все сделки оформляются через нотариуса, через банк. Ясно, что Руфату просто «сшили дело», но оно сшито белыми нитками, и фальсификация видна невооруженным глазом», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Следующее заседание по делу Сафарова состоится 6 апреля, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Бакинского суда по тяжким преступлениям. Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

Защита и ранее указывала на признаки фабрикации дела

Напомним, Руфат Сафаров был задержан в Баку 3 декабря 2024 года, а затем арестован по обвинению в мошенничестве и хулиганстве. Задержание Сафарова помешало ему вылететь в США, где 10 декабря 2024 года его заочно наградили премией Госдепартамента.

8 декабря 2025 года были заслушаны показания Натига Имангулиева. Озвученная на заседании версия потерпевшего о месте, где произошел конфликт, вошла в противоречие с материалами, предоставленными защитой. Кроме того, по данным сотовых операторов, до инцидента Имангулиев был на связи с полицейскими, которые вскоре задержали Сафарова.

26 января потерпевший Натиг Имангулиев признал в суде, что не проходил медобследования. При этом в материалах следствия есть заключение врачей. Таким образом, показания потерпевшего стали новым подтверждением версии о фабрикации дела и невиновности Сафарова.

Утверждения о том, что Сафаров обманул потерпевшего, взяв деньги, но не продав участок, изначально выглядели неправдоподобными, указал ранее адвокат Эльчин Садыгов. "Есть порядок заключения сделок по купле-продаже недвижимости. Деньги вносятся на депозит у нотариуса, и только после того как продавец подписывает договор о продаже, деньги ему переводятся. С какой бы стати Имамгулиев просто так отдал деньги Сафарову?" - сказал он.

Сафаров во второй раз подвергся уголовному преследованию

Руфат Сафаров – сын сооснователя правящей партии "Ени Азербайджан" Эльдара Сабироглу (Сафарова), который был депутатом парламента с 1995 по 2000 годы, а затем до 2013 года возглавлял пресс-службу Минобороны. В 2019 году Руфат Сафаров получал угрозы с требованием прекратить оппозиционную деятельность. Угрозы расправы над ним поступили также его матери. В мае 2022 года Сафаров был одним из организаторов митинга против преследования активистов и журналистов, и угрозы арестом передавались ему через отца.

Ранее Сафаров работал следователем Зердабской районной прокуратуры. В сентябре 2016 года он был приговорен к 9 годам лишения свободы по обвинению в получении взятки. Сам Сафаров вину не признал, заявив о политическом характере дела. Перед арестом он подал заявление об отставке в знак несогласия с политикой правительства Азербайджана. В марте 2019 года Сафаров был помилован. Спустя год он с единомышленниками основал правозащитную организацию "Линия защиты".

17 февраля 2026 года ЕСПЧ обязал власти Азербайджана выплатить Руфату Сафарову 4000 евро компенсации за нарушение его права на справедливое судебное разбирательство в 2016 году.