Юрист счел законным снижение компенсации пострадавшим при аварии на канатке в Нальчике

Определение размера компенсации, в том числе за моральные страдания, остается на усмотрение суда. Рассматривая дело об обрыве канатной дороги в Нальчике, суд учел затраты владельца дороги, в том числе на билеты и мобильные телефоны.

Как ранее сообщалось, вечером 8 августа 2025 года в Атажукинском парке Нальчика оборвался трос канатной дороги, по которой в креслах ехали 23 человека. Почти половина людей упала - кто в воду, кто на землю, а оставшихся снимали спасатели. В результате происшествия пострадали восемь человек, из них наиболее серьезно - трое взрослых и два подростка.

Как писал "Кавказский узел", 8 августа 2025 года 12 человек пострадали при обрыве канатной дороги в Нальчике, один из них получил тяжелые травмы. Все пострадавшие - туристы, сообщил глава республики. К утру 9 августа в больнице оставались четыре человека, одной пациентке проведена операция, второй - планируется. Следком возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью. В сентябре Нальчикский горсуд удовлетворил иск прокуратуры и обязал владельца канатки выплатить трем пострадавшим более 3 миллионов рублей, однако Верховный суд республики снизил размер выплат вдвое.

Канатная дорога в городском парке Нальчика была построена за 57 лет до аварии - в 1968 году. Она находится в частной собственности с февраля 2005 года. Туристы неоднократно жаловались на состояние канатной дороги, билет на которую стоит 500 рублей: они писали, что подъемник "очень старый", "все ржавое" и "все держится на соплях". Нальчикский горсуд лишь после аварии признал опасность канатки, принадлежащей ООО "Экскурсионный комплекс "Жемчужина", и в ноябре 2025 года приостановил на 90 суток ее работу.

На вопросы "Кавказского узла", касающиеся темы компенсаций морального вреда и безопасности канатных дорог, ответил нальчикский юрист Олег Сергеев.

По его словам, официально сообщалось, что все пострадавшие во время обрыва троса канатной дороги оказались туристами из Липецкой области, Москвы и Махачкалы.

Он указал, что определение размера компенсации по закону остается на усмотрение суда

"К сожалению, стоимость причиненных страданий точно подсчитать нельзя. В результате возникают сложности с определением размера и доказательствами. Одно дело, когда речь идет о компенсации материального ущерба, который можно подтвердить документами, другое, когда речь о компенсации морального вреда, размер которого определить невозможно.

Конечно падение с большой высоты, а канатная дорога, насколько мне известно, располагалась на высоте 80 метров, может причинить как физические страдания - боль, так и негативную реакцию психики - стресс. При определении размера компенсации суд, как правило, обращает внимание не только на характер моральных страданий потерпевшего и степень вины ответчика, но и на соблюдение принципов разумности и справедливости", - указал юрист.

По его словам, Верховный суд пришел к выводу, что суд первой инстанции не учел тот факт, что руководство канатной дороги уже предприняло шаги к компенсации нанесенного ущерба. "Содействовало пострадавшим в получении необходимой медицинской помощи, приобрело им билеты на обратную дорогу, а также двоим из них передали новые мобильные телефоны взамен утерянных. Судом это было определено, как правильное "правовое поведение" ответчика. С учетом этого суд и снизил сумму компенсации. С точки зрения закона тут придраться не к чему. Другое дело, что возможно нужны уточнения и дополнения к статье 151 ГК РФ для ограничения возможности ее вольного толкования", - подчеркнул он.

Возраст канатки действительно большой, это - объект советской эпохи, но собственностью ООО "Экскурсионный комплекс "Жемчужина" она стала позже, где-то в начале 2000-х, рассказал Сергеев.

"Известно, что в декабре 2024 года Нальчикский городской суд оштрафовал администрацию ООО на сумму 100 тысяч рублей по делу об административном правонарушении. С иском обратился начальник отдела по надзору за грузоподъемными механизмами Кавказского управления Ростехнадзора. В ходе проверки, проведенной управлением, было выявлено около 30 нарушений федеральных законов и других нормативных актов в области промышленной безопасности. В частности, одно из выявленных тогда нарушений - "несуще-тяговый канат имеет множественные очаги выдавливания прядей каната, при которых эксплуатация каната не допускается", в результате и привело к обрушению канатки. В суде представитель Ростехнадзора настаивал на том, что эксплуатация объекта создает угрозу причинения вреда неопределенному кругу лиц, требуя приостановки его функционирования. Однако представители ООО убедили суд, что большинство выявленных нарушений уже устранены. Общество оштрафовали, однако закрытие объекта суд, к сожалению, посчитал крайней мерой. Думаю, в рамках уголовного дела по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" этим действиям ООО будет дана правовая оценка."

Он также полагает, что владельцы аналогичных аттракционов, сделают вывод из самого факта обрушения канатной дороги.

Юрист указал, что любой бизнес в разной степени может представлять потенциальную опасность. "Даже служба такси, ведь на дорогах случаются всякие ДТП", - сказал Сергеев.

Он подчеркнул, что канатная дорога закрыта и не будет работать - неизвестно как долго, какая уж тут выгода.

Общественный деятель Айшат Султанова считает, что такие объекты, как канатные дороги, аттракционы и др. вообще нельзя передавать в частные руки.

"Для частника на первом месте извлечение прибыли, а безопасность и все остальное - на десятом. Отсюда и все, что случается. На это стоит обратить внимание".

Напомним, еще в конце 2024 года специалисты Ростехнадзора пришли к выводу, что эксплуатация канатно-кресельной дороги нарушает требования безопасности и создает угрозу причинения вреда людям. 5 декабря того же года представитель ООО "ЭК "Жемчужина" в суде признала требования иска, но пояснила, что большая часть нарушений устранена.

Тогда, за восемь месяцев до аварии, суд назначил компании штраф в 100 тысяч рублей, а приостановление деятельности канатки посчитал крайней мерой, поскольку "объективных данных, свидетельствующих о том, что деятельность канатно-кресельной дороги представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, возникновению аварийной ситуации, суду не представлено".