Сельчане в Дагестане пожаловались на отсутствие воды в детском саду

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители села Цунта Цунтинского района обратились к главе Дагестана и к правоохранительным органам с просьбой помочь в восстановлении водоснабжения в детском саду "Ласточка".

Обращение жителей села опубликовал Telegram-канал chernovik.net, насчитывающий более 47 тысяч подписчиков. К 06.30 мск публикация набрала более 4 тысяч просмотров.

"Очень прошу вас помочь осветить нашу ситуацию и проблему вокруг детского сада в селении Цунта Цунтинского района по поводу факта отсутствия водоснабжения в детском саду "Ласточка" в течении нескольких дней", - пишет местный житель от имени сельчан, обращаясь к Сергею Меликову, к правоохранительным органам и к администрации района.

По словам жителя, уже несколько дней в детском саду "Ласточка" отсутствует горячая и холодная вода. Со слов работников детского сада, вода и трубы замерзли, поэтому вода в детском саду отсутствует и приходится набирать вручную в таких местах, где есть источник воды.

Отсутствие регулярного водоснабжения негативно влияет на обеспечение должного уровня здоровья и гигиены, а также комфорта детей, пожаловались люди.

Также жители села сообщают, что территория детского сада не очищена от снега, что затрудняет доступ детей и сотрудников к зданию детского сада, повышает вероятность травматизма и снижает уровень безопасности как детей, так и взрослых.

"Учитывая изложенное, прошу вас провести проверку указанного образовательного учреждения на предмет соблюдения санитарных норм и принять меры по очищению дворовой территории сада, а также устранению выявленных нарушений в максимально сжатие сроки", - говорится в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что жители села Мокок Цунтинского района записали видеообращение к главе Дагестана с просьбой построить новое здание школы взамен пострадавшего во время пожара шесть лет назад. Чиновники пообещали взять вопрос под контроль, но пояснили, что денег на строительство новой школы в республиканском бюджете нет.