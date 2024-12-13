Жители дагестанского села получили реакцию на просьбу о новой школе

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Жители села Мокок записали видеообращение к главе Дагестана с просьбой построить новое здание школы взамен пострадавшего во время пожара шесть лет назад. Чиновники пообещали взять вопрос под контроль, но пояснили, что денег на строительство новой школы в республиканском бюджете нет.

Как писал «Кавказский узел», пожар в здании школы в селении Мокок Цунтинского района произошел в октябре 2018 года. Огонь охватил 580 квадратных метров, сгорел один из двух учебных корпусов. Школьники продолжили обучение в уцелевшем корпусе в три смены.

"Цунтинский район, село Мокок, средняя школа вот в таком состоянии. Местные жители просят главу Дагестана Сергея Меликова вмешаться в ситуацию и построить новую школу», - обращение жителей села опубликовал 9 декабря в своем телеграм-канале «Черновик». Публикация сопровождается видео, снятым жителями в старом здании школы. С момента публикации видео собрало 101 одобрительную реакцию - 54 отметки "сердечко" и 47 "палец вверх".

Сейчас дети в школе обучаются в одну смену, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» местный житель Магомед. Здание школы не приспособлено к учебе, в стенах трещины, местами осыпается потолок, нет полноценных условий для обучения, отметил он.

"С тех пор, как произошел пожар, многие чиновники обещали построить новую школу, но ничего не изменилось», - рассказал мужчина.

Заместитель директора школы села Мокок по учебно-воспитательной работе Усар Магомедов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в школе обучаются 105 учеников в одну смену. Трехсменное обучение удалось ликвидировать после того, как при поддержке жителей села были собраны деньги, за счет этого удалось пристроить дополнительно три помещения. По его словам, в школы других населенных пунктов дети не ездят.

На видеообращение селян была реакция из администрации главы республики и министерства образования, отметил он. Чиновники пообещали взять под контроль этот вопрос. По словам Магомедова, основная проблема, мешающая построить новую школу – отсутствие в региональном бюджете средств.

"В школе обучаются дети с первого по 11 класс. Помещений не хватает. У нас печное отопление, когда становится жарко, приходится открывать двери, окна старые, не открываются. В школе есть небольшой зал борьбы, 10 на 5 метров, который сделали сами. Пищеблок у нас хороший", - говорит замдиректора школы.

Касательно жалоб жителей села Мокок Минобрнауки Дагестана сообщило 5 декабря в своем телеграм-канале, что основным источником финансирования строительства объектов образования в Дагестане являются средства федерального бюджета в рамках госпрограммы РФ «Развитие образования».

"На сегодняшний день перечень объектов образования, строительство которых будет осуществляться в рамках программы, сформирован до 2024 года включительно. В текущем году завершается реализация указанной программы. Иных федеральных программ по реализации мероприятий строительства объектов образования в настоящее время не предусмотрено. изложенное, а также ограниченные возможности республиканского бюджета РД, строительство общеобразовательной организации в селе Мокок Цунтинского района станет возможным в последующие плановые периоды при условии формирования новой федеральной программы, предусматривающей строительство объектов образования в приоритетном порядке», - проинформировали в министерстве.

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