Жители Мартакертского района настаивают на открытии дороги через Кельбаджар

28 января 2021, 21:55

Власти не отреагировали на требование жителей Мартакертского района открыть альтернативную дорогу через Кельбаджар, тогда как азербайджанцы продолжают передвигаться по территории Нагорного Карабаха в сопровождении миротворцев, сообщил глава общины. Открытие дороги положительно повлияет на экономические развитие территории, власти Армении и Нагорного Карабаха должны добиваться ее открытия, считает оппозиционер Тигран Петросян.

Как писал "Кавказский узел", 18 января активисты в Нагорном Карабахе попросили миротворцев дать возможность жителям непризнанной республики проезжать в Армению по контролируемой Азербайджаном территории. При этом они отметили, что российские военные сопровождают азербайджанские фуры, которые проезжают по территории Нагорного Карабаха.

Открытие альтернативного Лачинскому коридору пути сообщения Карабаха с Арменией снизило бы напряженность в зоне конфликта, считают азербайджанские политологи. Армянские аналитики сочли дорогу через Карвачар (армянское название Кельбаджара) предпочтительной для жителей северных районов Нагорного Карабаха. Жители Мартакертского района нуждаются в альтернативном пути сообщения с Арменией, указали степанакертские таксисты. Трасса через Кельбаджар не пострадала в ходе боевых действий, отметил вице-спикер карабахского парламента Гагик Багунц. Правительство Армении устранилось от решения проблем Нагорного Карабаха, в том числе по вопросу транспортного сообщения через Карвачар, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи в Ереване.

"После акции нам так и не ответили, однако азербайджанские колонны продолжают ездить в сопровождении российских миротворцев", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель общины Гетаван Мартакертского района Арарат Закарян. "Сегодня, к примеру, проехали две азербайджанские колоны до 20 грузовых машин. Когда мы выдвинули наши требования, нам сказали, что они будут обсуждаться. Но ни от властей, ни от представителей российского миротворческого контингента мы никаких новостей не получали", - отметил он.

Глава общины выразил надежду, что 30 января на встрече вице-премьеров Армении, России, Азербайджана будет поставлен вопрос об открытии всех дорог и безопасного передвижения по ним.

В Москве 30 января состоится встреча вице-премьеров России, Армении и Азербайджана. На ней планируется обсудить вопросы, связанные с разблокировкой региональных транспортных коммуникаций, сообщил 27 января со ссылкой на пресс-службу вице-премьера Армении Мгера Григоряна ТАСС.

"Мы продолжаем требовать открыть для нас дорогу через Карвачар, потому что жителям Мартакертского района удобно ездить в Армению по дороге Варденис - Мартакерт", - сказал Закарян.

По его словам, чтобы добраться до Армении, местным жителям приходится проделывать путь, который занимает до 13-14 часов. "Тогда как чтоб добраться до города Варденис из нашей общины нам бы потребовалось бы меньше двух часов", - рассказал он.

Лидер карабахской оппозиционной партии "Завтрашний Арцах" Тигран Петросян считает, что открытие дороги Мартакерт - Варденис для жителей Нагорного Карабаха положительно повлияет на экономические развитие территории.

Дорога через Карвачар могла бы быть открыта в виде коридора, как и Лачинский коридор в Кашатагском районе, отметил он. "Но здесь необходимо учитывать один важный нюанс: что азербайджанская сторона захочет взамен? Азербайджан может захотеть в обмен на дорогу что-то очень ценное для нас. Например, территорию, или поставит какое-либо условие, которое не будет выгодно Арцаху (самоназвание Нагорного Карабаха) с политической точки зрения. А такое нельзя допустить", - сказал оппозиционер.

Идея открытия альтернативного сообщения между Арменией и Нагорным Карабахом также вызывает опасения карабахцев, поскольку, по их мнению, Азербайджан после этого может добиться закрытия Лачинского коридора. Часть жителей Армении и Нагорного Карабаха не уверены, что проезд по контролируемой Азербайджаном территории будет безопасен. Азербайджанские власти уже говорили о планах построить новую дорогу и изменить маршрут коридора с целью получить контроль и над расположенным там городом Лачином, указано в справке "Кавказского узла" "Лачинский коридор раздора".

По его словам, вопрос второй альтернативной дороги для Нагорного Карабаха следует выдвинуть властям Армении, "должен быть договор между Арменией, Россией и Азербайджаном, чтобы передвижение по этой дороге было исключительно безопасным для мирных жителей".

При этом он отметил, что "карабахские власти не должны бездействовать". "Они должны потребовать от властей Армении, чтобы вопрос дороги и много других вопросов были озвучены во время встреч. Однако, к сожалению, сейчас власти Арцаха и Армении не волнует судьба народа, армянские власти заняты продвижением своих интересов, укреплением своих расшатанных позиций", - отметил Петросян.

В ноябре 2020 года, после подписания мирного соглашения с Азербайджаном, в Армении начались акции протеста. Сторонники оппозиции потребовали отставки подписавшего договор Никола Пашиняна с поста главы кабмина. Премьера призвали уйти в отставку также президент Армении и католикос всех армян Гарегин Второй. Пашинян согласился только на проведение досрочных выборов в парламент. Сегодня противникам Пашиняна не удалось прорваться в здание правительства Армении. В отделения доставлены 26 активистов, отчиталась полиция.

Оппозиционер считает, что "бездействие властей, заставляет простых граждан заняться защитой своих прав, и не только вопросом свободного и безопасного передвижения, но и многих других".

Он также отметил, что в соглашении о перемирии есть пункт, где говорится, что "разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе". Но, к сожалению, многие из прописанных в документе пунктов "не претворены в жизнь", сказал политик. "Например, договоренность об обмене военнопленными «всех на всех» до сих пор не выполнена", - указал Петросян.

Жители Нагорного Карабаха назвали востребованной дорогу через Карвачар

Житель Мартакертского района Нагорного Карабаха Сурен Габриелян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что занимается грузоперевозками на собственном микроавтобусе. В последнее время в основном приходится перевозить грузы жителей района из Армении в Нагорный Карабах, отметил он.

"Каждый раз проезжаю 100 километров от Мартакерта до Степанакерта, а дальше - еще более 350 километров из Степанакерта до Еревана. Но если бы дорога через Карвачар была бы открыта для нас, то мне из Дрмбона Мартакертского района до города Варденис Армении пришлось бы ехать 90 километров, а оттуда до Еревана - рукой подать", - сказал Сурен.

Он выразил недоумение, почему дорога закрыта для жителей Нагорного Карабаха: "Ведь согласно договору, должны быть разблокированы все экономические и транспортные связи. Но азербайджанские машины в сопровождении российских миротворцев проезжают по территории Арцаха, а мы, особенно жители северной части Арцаха, почему-то не имеем права пользоваться более короткой дорогой через Карвачар, ведущей в Армению".

Житель Аскеранского района Сергей Григорян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что занимается пассажироперевозками почти 40 лет. Дорога через Карвачар в Армению была удобной для жителей всех районов Нагорного Карабаха, так как она короче, отметил он. "Через Карвачар в Армению ездили не только жители Мартакертского и Карвачарского районов, но и жители Степанакерта, Мартунинского, Аскеранского районов. Она удобна для пассажиров, для малого бизнеса, чтобы увозить или привозить продукты или другие товары на продажу. Жители Гадрутского района в основном пользовались дорогой, хоть и не обустроенной, ведущей в Сюникскую область Армении. Шушинские и кашатагские водители ездили в Ереван через Горис", - рассказал Григорян.

"Если уж заключен договор о прекращении боевых действий, и он подразумевает мир в регионе, то должны быть все условия, чтоб людям было удобно здесь жить", - считает он.

"Должна быть открыта не только альтернативная дорога в Армению, но и прямая дорога, ведущая из города Аскерана в Мартакерт, которой пользовались до войны. Теперь, чтоб поехать в Мартакерт, нам надо проделать более 100 километров, а до войны дорога составляла всего 35 километров", - заметил Григорян.

Частный предприниматель из Степанакерте Наталья Аванесян сказала, что дорога через Варденис намного удобнее, чем через Горис. "Я более 10 лет веду свой маленький бизнес – у меня магазин одежды. Когда открылась автотрасса Варденис - Мартакерт через Каравачар, то я и многие мои знакомые предприниматели начали ездить за товаром в Армению по этой дороге. Это было намного удобно, потому что дорога была не перегружена большим количеством авто, удобная – мало серпантинов, короче на полчаса", - пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

Предпринимательница считает, что если дорогу откроют для армянской стороны и она будет безопасной, то многие предприниматели ею воспользуются.

Подробнее об обострении карабахского конфликта 27 сентября – 9 ноября можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".