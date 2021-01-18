Карабахцы попросили миротворцев обеспечить альтернативное сообщение с Арменией

18 января 2021, 20:53

Жители Нагорного Карабаха должны иметь возможность проезжать в Армению по контролируемой Азербайджаном территории, а не только по Лачинскому коридору, заявили представителям российского миротворческого контингента участники акции протеста.

Как сообщал "Кавказский узел", Нагорный Карабах по итогам осеннего обострения конфликта утратил контроль над двумя третями территории. К 1 декабря 2020 года Азербайджанские войска заняли все территории между Арменией и непризнанной республикой, за исключением Лачинского коридора - теперь единственным путем сообщения между Ереваном и Степанакертом. Безопасность проезда по этой трассе обеспечивают российские миротворцы. Азербайджанские власти заявили, что взамен Лачинского коридора намерены построить новую дорогу, соединяющую Нагорный Карабах и Армению.

До конца ноября 2020 года Армению и Нагорный Карабах связывала также дорога через Карвачар (азербайджанское название - Кельбаджар). Она не функционирует с тех пор, как армянское население района сменили азербайджанские военные.

Жители Нагорного Карабаха передали письменную просьбу на имя командующего миротворческого контингента РФ в Карабахе генерала Рустама Мурадова посодействовать в возможности беспрепятственного передвижения жителей Мартакертского района в Армению, по автомагистрали Варденис - Мартакерт.

Сегодня жители Нагорного Карабаха передали представителю контингента российских миротворческих сил письмо на имя генерала Рустама Мурадова, в котором попросили обеспечить проезд в Армению по трассе Мартакерт (азербайджанское название - Агдере) - Варденис. При этом активисты на некоторое время перекрыли участок трассы в районе карабахского села Дрмбон и остановили проезжавшую там в сопровождении миротворцев колонну азербайджанских фур, передал корреспондент "Кавказского узла".

Азербайджан активно занимается восстановлением города Шуши, который перешел под контроль Баку в результате осенней кампании 2020 года. Дорога туда еще строится, но необходимые материалы и оборудование подвозятся уже сейчас, по грунтовке, а также через территорию непризнанной республики, в сопровождении миротворцев.

На видео, опубликованном сегодня на странице Армена Ишханяна в Facebook, миротворцы подходят к вышедшей на трассу группе людей и принимают от них письмо с подписями, выслушивают, а затем жмут сельчанам руки.

Жители села указали, что миротворцы сопровождают фуры, проезжающие по их территории, и настаивают на предоставлении им аналогичной возможности. "Основное требование участников акции - чтобы армяне Нагорного Карабаха также имели возможность беспрепятственного передвижения в сопровождении миротворцев по тем отрезкам дорог, которые перешли под контроль Азербайджана", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" активист Давид Галстян.

Он выразил возмущение тем, что местным жителям приходится ехать в Армению в объезд через Лачинский коридор. "Почему житель села Гетаван Мартакертского района, чтобы повидаться с родными в Варденисе, не может поехать прямо туда по дороге через Карвачарский район, а должен сделать большой круг по Лачинскому коридору? Почему, если дороги открыты для азербайджанской стороны, то закрыты для армянской стороны? Почему жители Аскерана, чтобы поехать в Мартакерт, должны проехать более 100 километров, а не могут ехать по дороге, которая функционировала до войны? В нашем письме мы обращаем внимание на все эти вопросы, тем более что, согласно трехстороннему договору о перемирии, есть пункт, что все транспортные коммуникации должны быть открыты для всех сторон", - подчеркнул Галстян.

Текст заявления, подписанного 9 ноября 2020 года, размещен на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты".

По словам Галстяна, колонну азербайджанских фур жители Дрмбона ждали с раннего утра до 14.00 (13.00 мск). На момент передачи письма собралось около 50 жителей и до 15 автомобилистов. "К сожалению, армянские власти не поднимают эту проблему. Потому это сделали мы, простые жители Арцаха (Нагорного Карабаха. - Прим. "Кавказского узла")", - заявил Галстян.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?"