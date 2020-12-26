Восстановление Шуши началось вопреки отсутствию шоссе из Физули

26 декабря 2020, 17:23

На восстановление Шуши Азербайджану потребуется до двух лет, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Необходимые материалы и оборудование подвозятся уже сейчас, по недостроенной дороге, в городе налаживается инфраструктура. В открывшихся отделениях государственных структур зачастую работают уроженцы Шуши.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанский оператор мобильной связи Azercell Telecom уже в ноябре запустил сеть 4G в городе Шуша (армянское название - Шуши), который был взят в ходе осеннего обострения конфликта. К концу ноября были проведены и аварийные работы на водопроводе, поврежденном при боевых действиях.

Взятие Шуши в ноябре стало ключевым событием осеннего обострения карабахского конфликта - после этого азербайджанские войска оказались в непосредственной близости от столицы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, Степанкерта. Армения с потерей Шуши пошла на заключение мирного соглашения, по которому карабахские власти утрачивали контроль над двумя третями территории. Какие это территории, указано на опубликованной на "Кавказском узле" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

В Шушу вернулась часть прежних жителей

Шуша быстро обустраивается, указал корреспонденту "Кавказского узла" глава "Общества гуманитарных исследований" Аваз Гасанов. "В городе уже налажено хлебопекарное производство, открыт кондитерский цех с магазином, подведена сотовая телефонная связь, началось вещание гостелевидения. В ближайшие дни откроется филиал Международного банка Азербайджана", - сказал он.

Кроме того, открываются местные отделения государственных структур, в том числе министерств и ведомств. "В этих структурах работают в основном уроженцы города Шуша - таким образом они возвращаются в свой город. С другой стороны, частные структуры также в основном набирают на работу вынужденных переселенцев из Шуши. Вот так постепенно город заселяется гражданским населением", - отметил Гасанов.

Восстановление Шуши не требует таких затрат и времени, как в случае с такими полностью разрушенными городами, как Физули, Зангилан, Джабраил, Губадлы, Агдам, указал Гасанов. "В Шуше сохранилась коммунальная инфраструктура, административные здания. Правда, большинство частных домов разрушены, однако сохранились пятиэтажки, и в них после небольшого ремонта может быть размещено возвращающееся население", - сказал Аваз Гасанов.

Фотокорреспондент “Кавказского узла” Азиз Каримов подготовил серию репортажей о разрушенных городах, возвращенных под контроль Азербайджана: о Физули, Агдаме, Джебраиле, уже переименнованном в Агоглан Гадруте.

Население будет возвращаться в город по мере открытия рабочих мест, указал экономический обозреватель агентства Turan Тогрул Джуварлы.

"В Шуше было много культурных и образовательных учреждений – музеев, школ, музыкальных училищ и др. Кроме того, в городе нужны предприятия жизнеообеспечения, госучреждения. После восстановления этих объектов возможно начало возвращения населения. Думаю, что уже к следующей осени может начаться процесс возвращения людей. К этому времени могут быть отремонтированы квартиры в многоэтажных зданиях и частично отстроены разрушенные частные дома", - отметил Джуварлы.

Он считает, что финансовых проблем в восстановлении Шуши не будет. "Только в госбюджете на 2021 год на восстановление освобожденных территорий предусмотрено 2,2 миллиарда манатов (1,3 миллиарда долларов). Но есть еще и другие источники финансирования – государственный инвестиционный фонд, возможные внешние заимствования, вложения частных инвесторов, госкомпаний, банковское кредитование проектов", - отметил Джуварлы.

Подвоз материалов для восстановления города осуществляется по еще не достроенной дороге. "Дорога очень быстро в Шушу была проложена через леса. Правда, она пока грунтовая и передвижение по ней очень сложное и занимает много времени. Но самое необходимое в город уже можно поставлять. В частности, в городе восстановлено водоснабжение, на днях будет подано электричество", - сказал Джуварлы корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, пока дорога не достроена, нужно при помощи российских миротворцев организовать сообщение с Шушой по альтернативным маршрутам - из Губадлы через Лачинский коридор или по ранее существовавшей трассы из Физули в Шушу через поселок Красный Базар (армянское название - Кармир Щука). "Если российские миротворцы сопровождают и обеспечивают коридор для армянского населения, то почему бы им не делать это для азербайджанской стороны. Ведь если город возвращен под контроль Азербайджана, то он должен восстанавливаться, чтобы сюда могло вернуться население", - заключил Джуварлы.

У Шуши появилась перспектива стать культурной столицей Азербайджана

Уже к середине следующей весны может быть завершено строительство первых двух полос автомобильной дороги, это позволит ускорить доставку стройматериалов и оборудования для восстановительных работ, указал глава Центра экономических исследований "Республика" Натиг Джафарли.

"Но прежде, чем возвращать население, необходимо концептуально определиться с будущими перспективами Шуши, ее экономическим потенциалом. Ведь возвращающееся население надо обеспечить работой. Существуют разные предложения. Одни говорят, что Шушу надо объявить культурной столицей Азербайджана и перенести туда ряд культурных учреждений и национальную консерваторию. Другие предлагают делать акцент на туристическом потенциале региона. Но для развития туризма там важно обеспечить максимальную безопасность", - отметил Джафарли.

Он считает верной идею превращения Шуши в культурный и туристический центр. "К примеру, в Шуше можно создать не только культурные учреждения, музыкальные образовательные и искусствоведческие центры, но и проводить международные фестивали, привлекая сюда иностранных туристов. С одной стороны, это требует обеспечения максимальных гарантий безопасности для участников. С другой стороны, проведение здесь крупных международных музыкальных фестивалей различного жанра с участием всемирных знаменитостей стало бы дополнительной гарантией безопасности городу и региону и сдержало бы противоположную сторону от реваншистских настроений и планов", - сказал Джафарли корреспонденту "Кавказского узла".

На его взгляд, на восстановление Шуши может потребоваться от полутора до двух лет.

Новую дорогу в Шушу планируют построить за полтора года

Строительство новой дороги в Шушу началось еще в середине ноября и идет полным ходом, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" глава пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли. По его словам, новая дорога протяженностью 101,5 километра начинается от села Ахмедбейли Физулинского района и будет проходить через город Физули, Ходжавендский и Ходжалинский районы, в том числе через села Туг (армянское название - Тох), Беюк Таглар, Чанахчи, Сыгнаг, Дашалты (армянское название - Каринтаг). Всего дорога пройдет через 20 населенных пунктов.

Дорога будет четырехполосной, шириной 21,5 метра. "Там, где будет позволять рельеф, будет проложено еще по одной резервной полосе в обоих направлениях, и тогда ширина пути будет достигать 37 метров", - отметил Наджафли.

Хотя дорога не закончена, специальная техника, грузовые автомобили и внедорожники уже ездят по этому маршруту. Для ускорения работ они ведутся одновременно на пяти участках. К работам привлечены две турецкие и одна азербайджанская компании. Прежде, чем начать работы, территория проверяется специалистами Азербайджанского агентства по разминированию территорий (ANAMA). По словам Наджафли, завершить строительство новой дороги предполагается в течение полутора лет.

В Шушу протягивают азербайджанскую ЛЭП

Компания "Азерэнерджи" 25 декабря сообщила о прокладке в Шушу высоковольтной ЛЭП. "Воздушная линия Физули - Шуша общей протяженностью 75 километров будет двухцепной, что позволит перебрасывать нагрузки с одной линии на другую, не создавая перебои в энергообеспечении в случае аварии", - перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение на сайте компании.

По данным "Азерэнерджи", уже установлены около 100 опор линии электропередачи и подвешены провода на расстоянии 15 километров. Плановые сроки завершения работ в публикации не указаны.

Как сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в энергораспределительной компании "Азеришыг", этой структурой к 31 декабря будет сдана ЛЭП в 35 киловольт, также проложенная со стороны города Физули.

"Азеришыг" осуществляет неотложные работы по электроснабжению стратегических объектов государственной значимости на освобожденных территориях в рамках проекта "Азеришыг в Карабахе". Мы уже провели электричество в город Джебраил и поселок Гадрут. На данном этапе выполняется задача как можно быстрее обеспечить город Шушу бесперебойной электроэнергией. Работы затрудняются горной, лесистой местностью - труднопроходимым рельефом, суровыми погодными условиями – снегом, морозом. Кроме того, строительные участки очищаются от мин. Несмотря на все трудности, к 31 декабря, то есть к этому Новому году, в Шушу станет поступать электричество. Наши специалисты ранее уже восстановили энергосеть в самой Шуше. Как только электричество поступит в город, оно сразу будет распределяться по всей Шуше", - сказал представитель "Азеришыг".

Он пояснил, что более мощная ЛЭП в 110 киловольт, прокладываемая ОАО "Азерэнерджи", позволит увеличить энергопоток, снабжать местную подстанцию и создавать резервы электричества. Пока электричество в городе вырабатывается генераторами, работающими на жидком топливе, отметили в компании.

Подробнее об обострении карабахского конфликта 27 сентября - 9 ноября можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".