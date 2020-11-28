Система подачи питьевой воды в Шуше восстановлена 

28 ноября 2020, 13:20

Большая часть города Шуша обеспечена питьевой водой после аварийных работ на водопроводе, поврежденном при боевых действиях, сообщила водораспределительная компания "Азерсу".

Как писал "Кавказский узел", 8 ноября Ильхам Алиев сообщил о взятии ключевого города в Нагорном Карабахе - Шуша (армянское название - Шуши).

"После установления контроля азербайджанской армии над Шушой подача питьевой воды в город полностью прекратилась, поскольку противник при отступлении вывел из строя магистральный водопровод. Первоначально исследовалась система водоснабжения села Дашалты. Устранены аварии в системе водоснабжения, и 12 ноября было обеспечено водоснабжение села. В то же время в селе Дашалты был создан соответствующий пункт для временного снабжения Шуши водой", - говорится в сообщении водораспределительной компании "Азерсу" ("Азервода"), поступившем "Кавказскому узлу".

По данным компании, было проинспектировано техническое состояние магистрального водопровода Кичик Кирс-Шуша диаметром 325 мм, и выяснилось, что в результате обстрелов во время боевых действий произошли крупные аварии в 12 местах. ОАО "Азерсу" направило в Шушу дополнительных инженеров и специалистов для аварийно-восстановительных работ. "Была проложена эксплуатационная дорога, а в местах, где движение техники невозможно, в лесных и горных условиях материалы доставлялись вручную", - говорится в сообщении, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

"Азерсу" отмечает, что в настоящее время ремонтируются участки внутренней распределительной сети города, поврежденные в результате взрывов снарядов, ведутся гидронастройки. "В результате проделанной работы большая часть города обеспечена питьевой водой", - заявила компания.

Какие территории достались Азербайджану после осенней войны, показано на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 10 ноября. Подробности о новом обострении карабахского конфликта можно узнать из справки "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".