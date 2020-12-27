Миротворцы сопроводили восемь колонн азербайджанских военных в Нагорном Карабахе

27 декабря 2020, 20:21

Российские миротворцы сопроводили автоколонны азербайджанских военных через Лачинский коридор и участок дороги Шуша - Красный Базар - Каджар, отчиталось сегодня Минобороны России.

Как писал "Кавказский узел", на восстановление Шуши Азербайджану, по оценкам экспертов, потребуется до двух лет. Необходимые материалы и оборудование подвозятся в Шушу уже сейчас, по недостроенной дороге, и часть прежних жителей вернулась в город, в котором налаживается инфраструктура. Пока дорога не достроена, российские миротворцы могли бы помочь организовать сообщение с Шушей по альтернативным маршрутам - из Губадлы через Лачинский коридор или по ранее существовавшей трассы из Физули в Шушу через поселок Красный Базар (армянское название - Кармир Щука), указал экономический обозреватель агентства Turan Тогрул Джуварлы. "Если российские миротворцы сопровождают и обеспечивают коридор для армянского населения, то почему бы им не делать это для азербайджанской стороны", - пояснил он.

Взятие Шуши в ноябре стало ключевым событием обострения карабахского конфликта - после этого азербайджанские войска оказались в непосредственной близости от Степанакерта. Армения с потерей Шуши пошла на заключение мирного соглашения, по которому карабахские власти утрачивали контроль над двумя третями территории. Какие это территории, указано на опубликованной на "Кавказском узле" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе за сутки сопроводили восемь колонн азербайджанских военных, сообщило сегодня Минобороны России.

"Обеспечено безопасное прохождение восьми автомобильных колонн Вооруженных сил Азербайджана через Лачинский коридор и участок дороги Шуша – Красный Базар – Каджар", - говорится в информационном бюллетене, размещенном на сайте министерства.

Для обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов поддерживается "непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении", подчеркнуло Минобороны.

Напомним, что миротворцы регулярно сопровождают автобусы с беженцами, которые возвращаются в Степанакерт. Так, сегодня Минобороны России сообщило о 491 вернувшемся беженце за сутки, а всего, по данным ведомства, в Нагорный Карабах вернулись более 45 тысяч беженцев.

Полномасштабные боевые действия велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября, а 10 ноября вступила в силу договоренность о прекращении военных действий. Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".