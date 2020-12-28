Магазины продуктов и кондитерская открыты в Шуше

28 декабря 2020, 17:18

В Шуше открылись первые продуктовые магазины и кондитерская, транслируется азербайджанское радио и телевидение, для военнослужащих работает стоматологический кабинет, следует из фото и видео в соцсетях.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанский оператор мобильной связи Azercell Telecom уже в ноябре запустил сеть 4G в городе Шуша (армянское название - Шуши), который был взят в ходе осеннего обострения конфликта. К концу ноября были проведены и аварийные работы на водопроводе, поврежденном при боевых действиях. Планируется, что к 31 декабря в Шушу будет подаваться электричество - пока оно вырабатывается генераторами. Дорогу в Шушу планируют построить за полтора года, но необходимые материалы и оборудование подвозятся уже сейчас, по грунтовке. В городе открываются отделения государственных структур, где зачастую работают уроженцы Шуши. На восстановление Шуши Азербайджану потребуется до двух лет, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Взятие Шуши в ноябре стало ключевым событием осеннего обострения карабахского конфликта - после этого азербайджанские войска оказались в непосредственной близости от столицы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, Степанакерта. Армения с потерей Шуши пошла на заключение мирного соглашения, по которому карабахские власти утрачивали контроль над двумя третями территории. Какие это территории, указано на опубликованной на "Кавказском узле" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

В соцсетях распространилось видео, которое, согласно публикациям в группе bizdensize.official Instagram и Azerbaijan Deep Web в Facebook, сделано в Шуше. "Это шушинский филиал [азербайджанской сети супермаркетов] Bolmart. Рядом кондитерский магазин [азербайджанской сети] Azcake. А здесь, даст Бог, будет кебабная", - перевел корреспондент "Кавказского узла" пояснение автора видео. На видео эти названия читаются на вывесках магазинов. У супермаркета стоит очередь из военных.

Кондитерская Azcake стала первым магазином, открывшимся в Шуше после прекращения боев, указала в публикации от 27 декабря пользовательница Facebook Kəmalə Zeynalova. Она сопроводила публикацию фотографией с четырьмя сотрудниками кондитерской, которые стоят под вывеской Azcake.

В Шуше начала работу и первая стоматология, сообщил 26 декабря Telegram-канал "Бакинский бульвар". "Пока что будет действовать для азербайджанских солдат", - поясняется в публикации. На фото, которым сопровождается публикация, представлен стоматологический кабинет, в окне которого видны характерные минареты Верхней мечети в Шуше.

В Facebook-паблике Şuşa-Shusha 26 декабря было размещено фото "первого рынка в Шуше". На снимке солдаты стоят у прилавков с куриными яйцами, минеральной водой и сигаретами. "Свободная продажа солдатам, они этого заслуживают", - прокомментировал публикацию Ceyhun Xelilo. "Количество тех, кто каждую неделю помогает нашим солдатам, не меньше. Доставляют бесплатно. Наши рынки должны быть открыты, жизнь должна быть здесь", - написала Сабина Омарова.

В Шуше уже транслирует телевизионный сигнал АзТВ и можно послушать азербайджанское радио, отмечается в публикации в группе Şuşa- Azərbaycan в Facebook.

Подробнее об обострении карабахского конфликта 27 сентября - 9 ноября рассказывается в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".