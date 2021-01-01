Выступления азербайджанских исполнителей подкрепили претензии Шуши на статус культурной столицы

01 января 2021, 18:41

Народные и заслуженные артисты Азербайджана записали в Шуше музыкальные видеоролики, в которых запечатлены поврежденные и уцелевшие при обстрелах достопримечательности города.

Как писал "Кавказский узел", в городе Шуша (армянское название - Шуши), который был взят в ходе осеннего обострения конфликта, починили поврежденный при обстрелах водопровод, туда провели ЛЭП. Город охвачен сетью 4G, там транслируется азербайджанское радио и телевидение. Дорогу в Шушу планируют построить за полтора года, но необходимые материалы и оборудование подвозятся уже сейчас, по грунтовке. В городе открываются отделения государственных структур, где зачастую работают уроженцы Шуши. В конце декабря в городе открылись первые продуктовые магазины и кондитерская, хотя их владельцы, по оценке экономистов, и не могут рассчитывать на прибыль в ближайшей перспективе.

Глава Центра экономических исследований "Республика" Натиг Джафарли оценил как перспективную идею превращения Шуши в культурную столицу Азербайджана с перенесением туда из Баку ряда культурных учреждений, в том числе национальной консерватории. "Проведение здесь крупных международных музыкальных фестивалей различного жанра с участием всемирных знаменитостей стало бы дополнительной гарантией безопасности городу и региону и сдержало бы противоположную сторону от реваншистских настроений и планов", - сказал Джафарли корреспонденту "Кавказского узла".

Исполнитель традиционных азербайджанских мугамов, народный артист Алим Гасымов, и его дочь, заслуженная артистка Фаргана Гасымова, записали в Шуше музыкальный клип, опубликованный сегодня на азербайджанском видеохостинге DayTube. В кадре представлены кадры заснеженного Шуши и его основных достопримечательностей. Запечатлена молитва в шушинской мечети.

Гасымова разместила клип и на личной странице в Instagram. К 18.30 мск 1 января публикация собрала 1452 просмотра.

В храме города Шуша Газанчы (армянское название - Казанчецоц) также записана мелодия популярной азербайджанской народной песни "Сары гялин" (в переводе с азербайджанского - "Невеста в желтом" или "Невеста с гор"). Композицию исполнили на духовом музыкальном инструменте балабан заслуженный артист Азербайджана Ширзад Фаталиев и солист Natiq Ritm Qrupu Магсад Азизов, сообщил 30 декабря Trend.

На видео, которым сопровождается публикация, исполнители играют в соборе с разрушенным снарядом куполом. В кадре видны азербайджанские военные.

8 октября собор Святого Христа Всеспасителя (Казанчецоц) пострадал сразу от двух артиллерийских обстрелов. Один из куполов собора рухнул, получили ранения трое журналистов. Генпрокуратура Армении утверждает, что после получения контроля над городом азербайджанские военные осквернили наружные и внутренние стены церкви, оставив на них граффити. Кроме того, после заключения мирного соглашения были разрушены купол и колокольня церкви Канач жам (Св. Ованеса Мкртича) в Шуши, заявила Генпрокуратура 26 ноября.

Оставленные азербайджанскими солдатами на стенах собора в Шуши граффити уже закрашены, но внутри до сих пор остается мусор. Армянская церковь Канач Жам лишилась двух колоколен, говорится в публикации французского издания Le Monde, переведенной "Иносми" 30 декабря.

Ранее, 23 декабря, в Шуше прошел первый со времени боев концерт. Туда съехались, в частности, народная артистка Тунзаля Агаева, заслуженный артист Тайяр Байрамов. Мероприятие было организовано Культурным центром министерства национальной безопасности Азербайджана. Участники концерта записали в окрестностях города видео, которое под названием "Певцы выступили в Шуше" было опубликовано в YouTube-канале Камы Алиевой. К 18.30 мск 1 января он набрал 7944 просмотра.

Автор блога на "Кавказском узле" "Ветер с Апшерона" предложил назвать музыкальную школу в Шуше именем погибшего в ходе осенних боев солдата Худаяра Юсифзаде.

"В предновогодний вечер Общественный телеканал показал созданную ими проникновенную, очень правильную и уместную музыкальную передачу-концерт. Они собрали популярные видеозаписи с фронтов Отечественной войны в Гарабаге (Карабахе) 2020, в которых солдаты и офицеры поют. Один солдат пел лежа на хирургическом столе под медицинскими простынями, в госпитале, наверное, до того, как его усыпили наркозом. Пригласили в студию и записали их исполнение вместе с профессиональными певцами. Двое из снятых на фронтовое видео - солдат Худаяр Юсифзаде и музицирующий на пианино в Гарабаге полковник - потом стали шехидами (то есть погибли в бою. - Прим. "Кавказского узла"). Смотрел мокрыми глазами", - говорится в сегодняшней публикации блогера "Именем Худаяра надо назвать музыкальную школу в Шуше".

Взятие Шуши в ноябре стало ключевым событием осеннего обострения карабахского конфликта - после этого азербайджанские войска оказались в непосредственной близости от столицы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, Степанакерта. Армения с потерей Шуши пошла на заключение мирного соглашения, по которому карабахские власти утрачивали контроль над двумя третями территории. Какие это территории, указано на опубликованной на "Кавказском узле" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".