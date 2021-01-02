Анонсировано строительство в Шуше пятизвездочного отеля

02 января 2021, 20:30

Азербайджанская строительная компания представила проект пятизвездочного гостиничного комплекса Karabakh Victory в Шуше. Власти страны решили создать в городе сейсмическую станцию.

Как писал "Кавказский узел", в городе Шуша (армянское название - Шуши), который был взят в ходе осеннего обострения конфликта, починили поврежденный при обстрелах водопровод, туда провели ЛЭП. Дорогу в Шушу планируют построить за полтора года, но необходимые материалы и оборудование подвозятся уже сейчас, по грунтовке. В городе открываются отделения государственных структур, где зачастую работают уроженцы Шуши. В конце декабря в городе открылись первые продуктовые магазины и кондитерская, хотя их владельцы, по оценке экономистов, и не могут рассчитывать на прибыль в ближайшей перспективе.

Компания Karabakh Construction MMC объявила, что построит в Шуше пятизвездочный отельный комплекс Karabakh Victory (Qarabağ Zəfər). По мнению компании, проект поможет развитию туризма в городе и в карабахском регионе в целом, сообщил сегодня "Sputnik Азербайджан".

Представитель компании Гасан Алиев опубликовал сегодня на своей странице в Facebook проект восьмиэтажного здания. На иллюстрациях изображены установленные перед зданием флагштоки с флагами Азербайджана, Турции, Израиля и Пакистана. Это страны, поддержавшие Азербайджан во время войны, пояснил Гасанов.

Народные и заслуженные артисты Азербайджана записали в Шуше музыкальные видеоролики, в которых запечатлены поврежденные и уцелевшие при обстрелах достопримечательности города. Глава Центра экономических исследований "Республика" Натиг Джафарли ранее указал "Кавказскому узлу", как на перспективную, идею превращения Шуши в культурную столицу Азербайджана с перенесением туда из Баку ряда культурных учреждений, в том числе национальной консерватории.

Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана отчиталось о возобновлении работы Шушинской радиотелевизионной станции (RTYS). Введено в эксплуатацию оборудование цифрового телевещания, антенно-фидерная система и основное оборудование для спутникового приема 10 телеканалов. Ведомство утверждает, что они уже транслируются не только в Шуше, но и Ханкенди (армянское название - Степанакерт) - столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики, передал Trend.

В Минсвязи сообщили, что сигнал радио "Азербайджан" и FM-радио İctimai в стереорежиме также охватывает города Шуша, Ханкенди и другие районы Нагорного Карабаха, указано в публикации.

В 2021 году в Шуше и Джабраиле, который также перешел под контроль Азербайджана в результате осеннего обострения конфликта, планируется построить сейсмические станции, сообщил генеральный директор Центра республиканской сейсмологической службы Гурбан Етирмишли. В 2022 году такие станции появятся также в Кяльбаджарском и Губадлинском районах, передал Trend.

Взятие Шуши в ноябре стало ключевым событием осеннего обострения карабахского конфликта - после этого азербайджанские войска оказались в непосредственной близости от столицы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, Степанакерта. Армения с потерей Шуши пошла на заключение мирного соглашения, по которому карабахские власти утрачивали контроль над двумя третями территории. Какие это территории, указано на опубликованной на "Кавказском узле" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".