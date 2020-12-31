Экономисты оценили перспективы открытия предприятий в Шуше

31 декабря 2020, 04:39

Предприятия, открывающие объекты торговли и услуг в Шуше, пока едва ли могут рассчитывать на получение прибыли, отметили опрошенные "Кавказским узлом" экономисты. Однако, по их словам, деятельность в Шуше принесет прибыль в долгосрочной перспективе, а также поможет увеличить доходы в других регионах Азербайджана, став своеобразной рекламой.

Как писал "Кавказский узел", в Шуше в конце декабря открылись первые продуктовые магазины и кондитерская, транслируется азербайджанское радио и телевидение, для военнослужащих работает стоматологический кабинет.

Взятие Шуши в ноябре стало ключевым событием осеннего обострения карабахского конфликта - после этого азербайджанские войска оказались в непосредственной близости от столицы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, Степанакерта. Армения с потерей Шуши пошла на заключение мирного соглашения, по которому карабахские власти утрачивали контроль над двумя третями территории. Какие это территории, указано на опубликованной на "Кавказском узле" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Несмотря на то, что гражданское население Шуши в настоящее время малочисленно, в городе находится много военных, чьи потребности в продовольственных и других товарах, а также финансовых услугах должны как-то удовлетворяться, сказал 30 декабря корреспонденту "Кавказского узла" глава Центра экономических исследований "Республика" Натиг Джафарли.

"С учетом этого различные бизнес-структуры решили вложиться и открыть в городе предприятия, в частности, пекарню, кондитерский магазин, супермаркет. Естественно, без государственной помощи сделать это было бы невозможно, поскольку подвоз стройматериалов для возведения объектов, продуктов возможен только в сопровождении военных с учетом отсутствия даже нормальной дороги", – отметил он.

Конечно, отметил он, в условиях отсутствия гражданского населения о большом покупательном спросе говорить не приходится. "Однако открывая объекты торговли и услуг, эти компании уже делают первые шаги на новом рынке, куда в перспективе вернутся жить тысячи людей, а с учетом туристического потенциала приедет большое число путешественников", – отметил Джафарли.

С другой стороны, продолжил он, предприятия, открывшие коммерческие объекты в Шуше - AzCake или Bolmart - являются крупными сетями, имеющими филиалы по всей стране. "Открывая предприятия в освобожденной Шуше с учетом большого патриотического подъема в азербайджанском обществе, они завоевывают себе позитивный имидж. В глазах потребителей они являются патриотическими структурами, что наверняка увеличивает объем их покупателей в других регионах. То есть они вполне компенсируют убытки от проектов в Шуше увеличением товарооборота и доходов в других регионах страны", – отметил Джафарли.

Он не видит пропаганды в открытии в Шуше предприятий и объектов торговли и услуг. "Если в городе есть спрос на продукты и потребительские товары, пусть даже ограниченный, то он должен быть удовлетворен. СМИ широко освещают этот вопрос, поскольку тема освобожденных территорий вызывает повышенный интерес в обществе. Кроме того, сами компании рекламируют свою деятельность, и это понятно – смысл бизнеса в продвижении своего бренда и продукции", – добавил Джафарли.

Крупные предприятия открыли филиалы в Шуше при содействии государства

Заведующий экономическим отделом информационного агентства Turan Хафиз Бабалы также считает, что открывшиеся в Шуше предприятия пока еще нерентабельны. "Рынок в Шуше ограничен, поскольку гражданского населения там мало, и то в основном командированные специалисты различных министерств, ведомств, а также компаний, создающих транспортную и коммунальную инфраструктуру. Поэтому спрос на продовольственные и потребительские товары невысок. Тем не менее, такие предприятия необходимы для удовлетворения пусть даже минимального спроса. Также нужны банковские учреждения, скажем, для денежных переводов солдатам от родителей или, напротив, офицеров – своим семьям. Кроме того, есть потребность перечисления зарплат ремонтникам, строителям", – сказал Бабалы корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что первые предприятия в Шуше открывают крупные компании. AzСake (сеть кондитерских) , Bolmart (сеть супермаркетов) имеют разветвленные сети магазинов по стране. Они могут позволить себе открывать на первых порах убыточные предприятия. Зато в будущем, по мере возвращения гражданского населения они уже будут на этом рынке и смогут успешно развивать свой бизнес. То же самое касается и Международного банка Азербайджана. Это крупнейший банк Азербайджана с высокой прибылью. Он может позволить себе в Шуше открыть филиал, который, конечно же, в ближайшие годы не будет рентабельным, но зато в перспективе может стать доходным. С другой стороны, около 80 процентов акций МБА принадлежат государственному сектору Азербайджана, и открытие филиала может быть решением правительства", – отметил Бабалы.

Кроме того, сказал он, открытие предприятий в Шуше является частью стратегии социальной ответственности компаний. "В современном мире серьезные компании, рассчитывающие на развитие и расширение бизнеса, проводят меры в социальной сфере с целью облагораживания своего имиджа. Это обеспечивает им доверие и опосредованно – расширение клиентской базы", – отметил Бабалы.

По его мнению, поставки продуктов в Шушу осуществляют сами компании, открывшие в городе предприятия. "Однако транспортное и логистическое обеспечение осуществляет государство", – отметил Бабалы.

Эксперт считает, что компаниям, работающим в Шуше, пока льготы не предоставлялись. "Думаю, что в ближайшее время правительство объявит экономическую стратегию в целом относительно всех освобожденных территорий, а не только города Шуша. Очевидно, будет предоставлен льготный налоговый режим, особенно для инвесторов, вкладывающих средства в создание производственных предприятий, разработку полезных ископаемых, открытие туристических объектов. На определенное время, к примеру, на семь-десять лет, они и их работники могут быть освобождены от уплаты налогов", – предположил Бабалы.

Цены в магазинах Шуши такие же, как в Баку

Сотрудник одного из госучреждений, недавно вернувшийся из командировки в Шушу, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в городе пока работают "два-три магазина".

"Рынка, конечно, нет, потому что нет нормальной дороги, и ближайшие азербайджанские населенные пункты, где живут люди и есть хозяйства, расположены примерно в 100 километрах в Физулинском районе. Но в магазинах ассортимент тот же, что и в бакинских маркетах, цены такие же. Военные и гражданские в основном покупают хлеб, кондитерские изделия, чай, сигареты, сыры, колбасы, гигиенические средства, то есть предметы первой необходимости. Спрос есть, и я думаю, в ближайшее время откроются новые магазины. Территория города все-таки большая, и торговые точки нужны в разных частях", – сказал чиновник на условиях анонимности.

В Международном банке Азербайджана корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что банк уже установил свой первый POS-терминал в Шуше, и он "находится в филиале магазина AzCake". "POS-терминал подготовлен для использования к прибытию гражданских лиц в Шушу. Количество объектов в городе постепенно будет увеличиваться, соответственно в каждом из них банк установит новые POS-терминалы. Также в Шуше планируется установка нескольких банкоматов, а в ближайшие месяцы открытие филиала Международного банка Азербайджана", – сообщил сотрудник банка.

При этом источник добавил, что подбор сотрудников для филиала продолжается.