Азербайджанские политологи оценили значимость проезда в Армению через Кельбаджар

20 января 2021, 08:02

Если Азербайджан разрешит проезжать жителям Нагорного Карабаха в Армению через свою территорию, то путь составит около 50 километров вместо примерно 500. Таким образом, власти страны могли бы снизить политическое противостояние и ускорить урегулирование карабахского конфликта, отметили политологи.

Как сообщал "Кавказский узел", Нагорный Карабах по итогам осеннего обострения конфликта утратил контроль над двумя третями территории. Единственным путем сообщения между Ереваном и Степанакертом остается Лачинский коридор. 18 января активисты в Нагорном Карабахе попросили миротворцев дать возможность жителям непризнанной республики проезжать в Армению по контролируемой Азербайджаном территории. При этом они отметили, что российские военные сопровождают азербайджанские фуры, которые проезжают по территории Нагорного Карабаха.

До конца ноября 2020 года Армению и Нагорный Карабах связывала также дорога через Карвачар (азербайджанское название - Кельбаджар). Она не функционирует с тех пор, как армянское население района сменили азербайджанские военные.

Азербайджан выступает за разблокирование транспортных и экономических связей, и эта позиция Баку была отражена в совместном заявлении от 10 ноября 2020 года, отметил политолог Расим Мусабеков. "Если речь идет о разблокировке транспортных коммуникаций, то и армянам, проживающим в северной части Нагорного Карабаха, можно предоставить возможность совершать поездки в Армению. Если кто-то хочет поехать оттуда в Варденисский район Армении, то путь через Лачинский коридор через весь Карабах и почти всю Армении составит 500 километров, в то время как через Кельбаджар, туда всего-то километров 50-60", – сказал Мусабеков корреспонденту "Кавказского узла".

Если Азербайджан разрешит проезд по своей территории, то это снизит политическое противостояние. В Баку считают, что вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе уже исчерпан, и теперь настало время для восстановления мирной жизни, хозяйственных связей, отметил он.

Жители Нагорного Карабаха могут совершать поездки в Армению в сопровождении миротворцев, а машины на границе должны досматриваться азербайджанскими военными, чтобы не допустить провоза оружия. Открытие дороги через Кельбаджар не в компетенции миротворцев, и решение может быть принято только по доброй воле Баку, добавил политолог.

Миротворцы могут лишь передать предложения в Баку, в то время как технические параметры передвижения жителей Нагорного Карабаха через Кельбаджар должны проработать силовики. Итоговое решение будет приниматься политическим руководством Азербайджана, добавил Мусабеков.

Разрешение для проезда жителей Нагорного Карабаха в Армению по территории Азербайджана вполне реализуемо, также считает политолог Аваз Гасанов. "Азербайджан уже проявил добрую волю и позволяет посещать армянами монастырь Худавенг (Дидаванг) в Кельбаджарском районе. Эта практика может быть использована и для передвижения в сопровождении миротворцев до Кельбаджара", – сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

Он также отметил, что этот шаг будет способствовать снятию напряженности, налаживанию взаимного диалога и в будущем мирному сосуществованию армянской и азербайджанской общин в Нагорном Карабахе.

Российские миротворцы не могут в одностороннем порядке принимать решение о дополнительных маршрутах перемещения представителей армянской национальности по Нагорному Карабаху за рамками действующего трехстороннего соглашения, отметил также старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики филологического факультета РУДН, политолог Камран Гасанов.

Миротворцы выполняют задачи с согласия сторон конфликта, подчеркнул он. "Российские миротворцы не смогут выполнять свои обязательства в том случае, если Азербайджан заявит протест и потребует вывода этих миротворческих контингентов с территории Азербайджана. Де-юре – это территория Азербайджана, они находятся по договоренностям там пять лет и, если одна из сторон заявит, что они не должны там находиться, то формально они должны быть выведены, однако вопрос так не стоит", – сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

Жители Нагорного Карабах смогут свободно перемещаться по территории Азербайджана только после полного урегулирования карабахского конфликта, добавил Гасанов. "Армяне не могут свободно ездить в обе стороны, по соглашению им был специально открыт Лачинский коридор, этот вопрос полностью в юрисдикции Азербайджана, поскольку по международному праву эти территории, включая коридор, принадлежат Азербайджану, потому азербайджанские военные, полиция могут находиться во всех частях. Что касается перемещения армян – это предмет согласования. Думаю, когда будет окончательно подписано всеобъемлющее соглашение между Арменией и Азербайджаном об окончательном решении карабахской проблемы, они смогут двигаться, как захотят. Сейчас они также могут это делать, но по соглашению, чтобы избежать всяких эксцессов, им был открыт Лачинский коридор", – сказал политолог.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?"