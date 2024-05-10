Участник протестов в Армении задержан по делу о нападении на полицейского

10 мая 2024, 13:56

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Силовики задержали одного из участников акции протеста, перекрывших трассу в Вайоцдзорской области, он подозревается в нападении на сотрудника полиции, сообщил Следственный комитет Армении.

Как писал "Кавказский узел", сегодня активисты, требующие отставки премьер-министра Армении, начали акции неповиновения, анонсированные днем ранее. Участники шествия по центру Еревана перекрыли автомобильное движение на нескольких улицах.

9 мая участники шествия из приграничной Тавушской области во главе с архиепископом Багратом Галстяном (упоминается в русскоязычных армянских СМИ также как Баграт Галстанян и Баграт Србазан) дошли до Еревана и на митинге потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Активисты движения "Тавуш во имя родины" начали переговоры с парламентскими фракциями, призывая депутатов выразить вотум недоверия правительству. Оппозиционные фракции "Айастан" ("Армения") и "Честь имею" согласились представить вотум недоверия правительству. Баграт Галстян призвал начать 10 мая акции неповиновения по всей Армении.

Сегодня в 11.10 по местному времени (10.10 мск) протестующие перекрыли дорогу Ереван - Мегри около села Малишка Вайоцдзорской области. Полицейские потребовали разблокировать дорогу для восстановления автомобильного движения, сообщил Следственный комитет Армении.

"Однако один из участников акции с целью вмешаться в законные действия должностного лица применил силу в отношении одного из полицейских, нанося удары по голове правоохранителя", - говорится в сообщении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Возбуждено уголовное дело по статье 452 ч.3 УК Армении (применение насилия в отношение должностного лица в целях воспрепятствования законной служебной или политической деятельности должностного лица), предусматривающей от 2 до 5 лет лишения свободы.

Напомним, протесты в Армении начались после того, как 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. Причинами недовольства жителей стала передача территорий Азербайджану, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел".

Лидеры движения против делимитации границы способны добиться отставки премьер-министра Никола Пашиняна, если грамотно направят общественное недовольство в нужное русло, указали 7 мая опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

23 апреля Армения и Азербайджан приступили к демаркации границы на северо-восточном (со стороны Армении) участке. К 29 апреля было выполнено больше половины работ по уточнению координат на границе, а к 6 мая там было установлено 40 пограничных столбов.

О том, что думают эксперты и жители сел об обстановке и перспективах жизни в анклавах и приграничных селах по обе стороны неуточненной границы, можно прочитать в материале "Маленькие анклавы с большим значением: готовы ли Азербайджан и Армения миром решить территориальные споры?", опубликованном на "Кавказском узле". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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