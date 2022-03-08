Подача газа в Нагорный Карабах прекращена после аварии

08 марта 2022, 09:13

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Минувшей ночью на участке газопровода Шуши – Зарифлу произошла авария, из-за чего была прекращена подача газа в Нагорный Карабах, сообщила управляющая компания.

По данным компании "Арцахгаз", в ночь на 8 марта на газопроводе Шуши-Зарифлу произошла авария (азербайджанское название Шуши – Шуша, – прим. "Кавказского узла").

"Авария произошла в районе 01.00 [02.00 мск]", – привел сегодня 7or.am сообщение пресс-службы компании "Арцахгаз" (Арцах – самоназвание Нагорного Карабаха, – прим. "Кавказского узла").

Сотрудники компании начали ремонтные работы, информировал сегодня "Sputnik Армения" со ссылкой на пресс-службу "Арцахгаза".

Напомним, что власти Нагорного Карабаха и Азербайджана регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах. Так 7 марта Минобороны Азербайджана заявило, что азербайджанские позиции за сутки 23 раза были обстреляны из разнокалиберного оружия с территории Нагорного Карабаха. В тот же день Нагорный Карабах отверг обвинения в обстрелах азербайджанских позиций.

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Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.