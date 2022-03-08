08 марта 2022, 09:13

Подача газа в Нагорный Карабах прекращена после аварии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Минувшей ночью на участке газопровода Шуши – Зарифлу произошла авария, из-за чего была прекращена подача газа в Нагорный Карабах, сообщила управляющая компания.

По данным компании "Арцахгаз", в ночь на 8 марта на газопроводе Шуши-Зарифлу произошла авария (азербайджанское название Шуши – Шуша, – прим. "Кавказского узла").

"Авария произошла в районе 01.00 [02.00 мск]", – привел сегодня 7or.am сообщение пресс-службы компании "Арцахгаз" (Арцах – самоназвание Нагорного Карабаха, – прим. "Кавказского узла").

Сотрудники компании начали ремонтные работы, информировал сегодня "Sputnik Армения" со ссылкой на пресс-службу "Арцахгаза".

Напомним, что власти Нагорного Карабаха и Азербайджана регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах. Так 7 марта Минобороны Азербайджана заявило, что азербайджанские позиции за сутки 23 раза были обстреляны из разнокалиберного оружия с территории Нагорного Карабаха. В тот же день Нагорный Карабах отверг обвинения в обстрелах азербайджанских позиций.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Примечание:

"Жители карабахских сел пожаловались на регулярные обстрелы", "Азербайджанский военнослужащий погиб на границе", "Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в обстрелах на границе".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

08 марта 2022, 10:12

08 марта 2022, 08:35

08 марта 2022, 07:35

08 марта 2022, 06:16

  • Жителей Красного Сулина предостерегли от панической скупки продуктов

    Причин для панической скупки продуктов питания нет, товары подвозятся по графику, но люди, скупающие сахар и крупы, создают их искусственный дефицит, отметили опрошенные "Кавказским узлом" работники магазинов Красного Сулина. Представители местной администрации заявили, что проводят мониторинг цен и в случае их необоснованного повышения передают материалы в прокуратуру.

08 марта 2022, 05:16

  • Середкина сообщила об эмиграции

    Бывший координатор штаба Навального* в Ростове-на-Дону Ксения Середкина сообщила, что эмигрировала. Свое решение она объяснила, в частности, усилившимся давлением на бывших соратников.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи