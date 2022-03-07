07 марта 2022, 13:48

Нагорный Карабах отверг обвинения в обстрелах азербайджанских позиций

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Заявление Минобороны Азербайджана об обстрелах войсковых позиций не соответствует действительности, сообщило военное ведомство Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Минобороны Азербайджана сообщило, что азербайджанские позиции за сутки 23 раза были обстреляны из разнокалиберного оружия с территории Нагорного Карабаха, где дислоцированы российские миротворцы. Стрельба, по данным ведомства, велась "в Геранбойском, Тертерском, Агдамском и Ходжалинском направлениях", и азербайджанские военные открыли ответный огонь.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Заявление Минобороны Азербайджана "не имеет никакого отношения к действительности", - заявило сегодня Минобороны Нагорного Карабаха. Военное ведомство подчеркнуло, что «информация о периодическом нарушении режима прекращения огня азербайджанскими ВС предоставляется командованию российского миротворческого контингента».

"В результате отмеченных нарушений с азербайджанской стороны подразделения Армии обороны не понесли потерь", - говорится в публикации в Facebook-аккаунте ведомства, которую перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

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Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Жители карабахских сел пожаловались на регулярные обстрелы", "Азербайджанский военнослужащий погиб на границе", "Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в обстрелах на границе".

Автор: Алвард Григорян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

07 марта 2022, 14:46

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