Азербайджан сообщил о перестрелках в Нагорном Карабахе и на границе с Арменией

07 марта 2022, 10:37

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Позиции азербайджанских войск были обстреляны с территории, подконтрольной властям Нагорного Карабаха, и со стороны Армении, азербайджанские военные открыли ответный огонь, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 6 марта Минобороны Азербайджана сообщило об обстрелах своих позиций в Агдамском районе. Стрельба велась с территории, где расположены российские миротворцы, азербайджанские военные открыли ответный огонь, уточнило ведомство. 5 марта Азербайджан также заявлял о ночном обстреле позиций в Геранбойском районе с территории, где дислоцированы российские миротворцы.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Азербайджанские позиции за сутки 23 раза были обстреляны из разнокалиберного оружия с территории, где дислоцированы российские миротворцы, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Позиции азербайджанской армии были обстреляны "в Геранбойском, Тертерском, Агдамском и Ходжалинском направлениях", говорится в заявлении ведомства, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Кроме того, позиции азербайджанской армии на границе с Арменией, около села Демирчидам Кельбаджарского района, были обстреляны с позиций, расположенных в селе Зяркенд Басаркечярского района (Гегаркуникская область Армении. – Прим. "Кавказского узла"), отмечается в сообщении.

Азербайджанские военные приняли "адекватные ответные меры", среди личного состава и техники потерь нет, сообщило ведомство. "Ситуация в указанных направлениях стабильна, оперативная обстановка находится под полным контролем азербайджанских подразделений", отмечает военное ведомство.

Министерства обороны Нагорного Карабаха и Армении, по состоянию на 10.36 мск, не прокомментировали на своих сайтах заявление азербайджанской стороны.

Напомним, после окончания военных действий осенью 2020 года в регионе периодически происходят вооруженные инциденты, а между Арменией и Азербайджаном обострился пограничный конфликт. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий, а о пограничном конфликте двух стран - в справке "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

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Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а материалы о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".