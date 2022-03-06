06 марта 2022, 11:36

Азербайджан сообщил о перестрелке в Нагорном Карабахе

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Позиции азербайджанских военных в Агдамском районе сегодня утром были обстреляны с территории, которая находится под контролем Нагорного Карабаха, после этого был открыт ответный огонь, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", Баку и Ереван регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах. Так, 5 марта Азербайджан заявил о ночном обстреле азербайджанских позиций в Геранбойском районе. По данным Минобороны Азербайджана, огонь велся с территорий, контролируемых Нагорным Карабахом. Был открыт ответный огонь, отметило военное ведомство.

После обострения карабахского конфликта осенью 2020 года в регионе периодически происходят вооруженные инциденты, а между Арменией и Азербайджаном обострился пограничный конфликт. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. О пограничном конфликте двух стран рассказывается в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

Сегодня утром  в 8.40 по местному времени ( 7.40 мск) были обстреляны позиции азербайджанских военных в Агдамском районе, сообщило  Минобороны Азербайджана. "Подверглись обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Хыдырлы и Чухурмехля Агдамского района и пункт дислокации нашего подразделения", - говорится в сообщении оборонного ведомства, которое перевел корреспондент "Кавказского узла". Обстрелы велись с территорий, где временно дислоцированы российские миротворцы, отмечается в сообщении. Азербайджанские военные открыли ответный огонь, говорится в пресс-релизе. О погибших или раненых не сообщается.

Об инциденте было проинформировано командование российского миротворческого контингента и Совместный российско-турецкий мониторинговый центр, отмечает военное ведомство.

На сайтах Минобороны Армении и Минобороны России комментариев относительно заявления Минобороны Азербайджана об обстрелах по состоянию на 11.20 мск сегодня нет.

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Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".

Примечание:

"Азербайджанский военнослужащий погиб на границе", "Минобороны Азербайджана заявило об обстрелах позиций на границе с Арменией", "Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в обстрелах на границе".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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