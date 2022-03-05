Азербайджан заявил о перестрелке в Нагорном Карабахе

05 марта 2022, 10:15

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Минувшей ночью позиции азербайджанских военных в Геранбойском районе были обстреляны с территории, контролируемой Нагорным Карабахом, после чего был открыт ответный огонь, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как информировал "Кавказский узел", Баку и Ереван регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах. Так, 3 марта Азербайджан заявил, что армянские солдаты обстреляли позиции азербайджанских военных в Товузском районе, после чего был открыт ответный огонь.

После обострения карабахского конфликта осенью 2020 года в регионе периодически происходят вооруженные инциденты, а между Арменией и Азербайджаном обострился пограничный конфликт. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. О пограничном конфликте двух стран рассказывается в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

Минувшей ночью были обстреляны позиции азербайджанской армии в Геранбойском районе, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана. "5 марта с 00.40 до 00.50 [23.40 – 23.50 мск 4 марта] с территории, где временно дислоцированы российские миротворцы, подверглись обстрелу позиции азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Гюлистан Геранбойского района", – сказано в сообщении ведомства, направленном корреспонденту "Кавказского узла".

Азербайджанские военные открыли ответный огонь, погибших и раненных среди них нет, добавило министерство. На 10.10 мск на сайте Минобороны Армении нет комментариев относительно сообщения азербайджанской стороны об обстреле.

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Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".