Здание МО Азербайджана. Фото пресс-службы МО Азербайджана https://mod.gov.az/az/news/tovuz-rayonu-istiqametinde-movqelerimiz-atese-tutulub-39427.html

03 марта 2022, 11:00

Азербайджан заявил о перестрелке на границе с Арменией

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Армянские солдаты обстреляли позиции азербайджанских военных в Товузском районе, после чего был открыт ответный огонь, заявило Минобороны Азербайджана.

Как информировал "Кавказский узел", Баку и Ереван периодически обмениваются обвинениями в обстрелах. Так 23 февраля Минобороны Азербайджана распространило сообщение, что армянские солдаты открыли огонь по позициям азербайджанских военных в Кельбаджарском районе. В тот же день оборонное ведомство Армении опровергло эти сведения.

Вечером 2 марта армянские военные обстреляли позиции солдат Азербайджана, заявило Минобороны страны. "2 марта с 20.50 до 21.16 [19.50 – 20.16 мск] подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Чинарлы Товузгалинского района подвергали обстрелу из разнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Кёханаби и Эсрик Джирдахан Товузского района", – сказано в пресс-релизе министерства обороны Азербайджана, направленном сегодня корреспонденту "Кавказского узла".

Азербайджанские военные открыли ответный огонь, погибших и раненных среди них нет, добавило ведомство. На 11.00 мск 3 марта на сайте Минобороны Армении нет комментариев относительно сообщения азербайджанской стороны об обстреле.

После обострения карабахского конфликта осенью 2020 года в регионе периодически происходят вооруженные инциденты, а между Арменией и Азербайджаном обострился пограничный конфликт. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. О пограничном конфликте двух стран рассказывается в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".

Примечание:

"Минобороны Азербайджана заявило об обстрелах позиций на границе с Арменией", "Азербайджанский военнослужащий погиб на границе", "Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в обстрелах на границе".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

03 марта 2022, 11:30

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