23 февраля 2022, 09:45

Ереван опроверг сообщение Баку об обстреле на границе

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сведения, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских солдат в Кельбаджарском районе, не соответствуют действительности, заявило Минобороны Армении.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня Минобороны Азербайджана распространило сведения о перестрелке на границе с Арменией. По данным ведомства, минувшей ночью армянские солдаты открыли огонь по позициям азербайджанских солдат в Кельбаджарском районе, после чего был открыт ответный огонь.

Распространенные азербайджанским оборонным ведомством сведения, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских солдат в Кельбаджарском районе, не соответствуют действительности, заявило Минобороны Армении.

"Минобороны Азербайджана распространило недостоверные сведения, утверждая, что 23 февраля подразделения Вооруженных сил Армении открыли огонь по боевым позициям Азербайджана, расположенным в восточной части армяно-азербайджанской границы", – сказано в сообщении министерства, опубликованном сегодня на его странице в Facebook.

После обострения карабахского конфликта осенью 2020 года в регионе периодически происходят вооруженные инциденты, а между Арменией и Азербайджаном обострился пограничный конфликт. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. О пограничном конфликте двух стран рассказывается в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".

Примечание:

"Минобороны Азербайджана заявило об обстрелах позиций на границе с Арменией", "Азербайджанский военнослужащий погиб на границе", "Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в обстрелах на границе".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

23 февраля 2022, 09:00

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