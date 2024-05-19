19 мая 2024, 05:59

Азербайджанские саперы отчитались о разминировании более 250 га с начала месяца

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С начала мая саперы разминировали 254 гектара территорий в бывшей зоне карабахского конфликта, сообщило министерство обороны Азербайджана.

Как информировал "Кавказский узел", в октябре 2022 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что на разминирование территорий в бывшей зоне карабахского конфликта понадобится 30 лет. Затраты на это он оценил в 25 миллиардов долларов. 11 июля 2022 года Евросоюз выделил Азербайджану 4,25 млн евро на разминирование территорий. Ранее Великобритания дважды выделила на разминирование в зоне конфликта по 500 тысяч фунтов стерлингов. В начале мая власти Евросоюза согласились увеличить до 14 миллионов евро финансовую помощь Баку для разминирования.

Министерство обороны Азербайджана отчиталось 18 мая о работе по разминированию территорий в бывшей зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, с начала мая очищено более 254 гектаров территории, пишет Oxu.az.

По данным ведомства, всего на сегодняшний день от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено 37 583 гектара территорий в Карабахе. Было обнаружено 10 463 противопехотных мины и 3 318 противотанковых мин, а также 12 814 неразорвавшихся боеприпасов, информирует Haqqin.az.

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Примечание:

"Азербайджанские военные обнаружили в Карабахе склады с минами", "Азербайджанские саперы нашли более 500 мин", "Водитель грузовика погиб при взрыве мины в Азербайджане".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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