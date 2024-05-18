18 мая 2024, 16:47

Два бойца из Дагестана убиты в военной операции

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Магомед Сантуев и Боташ Черивов убиты в военной операции на Украине, сообщили представители властей. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 891 бойца из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 17 мая представители властей и силовики признали убитыми в военной операции на Украине не менее 889 бойцов из Дагестана.

Военнослужащий Магомед Сантуев 1997 года рождения был убит 23 января в военной операции на Украине, указано в видеоролике, опубликованном 10 мая в телеграм-канале администрации Ленинского района Махачкалы.

В военной операции убит также выпускник республиканской государственной школы-интерната Боташ Черивов, говорится в публикации, размещенной 8 мая на странице учреждения в "Одноклассниках".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 891 бойца из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Боец из Махачкалы убит в военной операции", "Военный из Дагестана убит в зоне боевых действий", "Трое жителей Дербента убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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